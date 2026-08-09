Bhadoni News: कुत्तों का बढ़ा आतंक, डरे लोग

Bhadoni News: कुत्तों का बढ़ा आतंक, डरे लोग
Bhadoni News: ज्ञानपुर नगर पंचायत में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। मवेशियों पर हमले के साथ ही बाइक और साइकिल सवारों को दौड़ाने लगते हैं। महाराजा चेतसिंह में कई लोग कुत्तों के काटने से इंजेक्शन लगवा रहे हैं। नगर प्रशासन कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है।
Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। नगर पंचायत ज्ञानपुर में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। अब तो कुत्ते मवेशियों पर भी हमला कर दे रहे हैं। महाराजा चेतसिंह में प्रत्येक दिन दर्जनों लोगों को कुत्ता का इंजेक्शन लग रहा है। अंधेरा होते ही चार-छह की संख्या में एकत्रित हुए कुत्ते बाइक व साइकिल सवारों को दौड़ा लेते हैं। पुरानी कलक्ट्रेट, दुर्गागंज त्रिमुहानी, लखनो तिराहा, पुरानी बाजार, प्रोफेसर कालोनी व पुरानी तहसील के पास कुत्तों का जमावड़ा होता है। चारा की तलाश में आ रहे मवेशियों पर भी कुत्ते हमला कर दे रहे हैं। ऐसा ही दृश्य शुक्रवार को बालीपुर मुहल्ले के पास देखने को मिला।
एक मवेशी चारा की तलाश में कूड़ा के पास आ गई। मवेशी को देखते ही कुत्तों ने हमला कर दिया। हालांकि लोगों ने पत्थर मारा तो कुत्ते दूर होकर भौकने लगे। नगर प्रशासन स्तर से कुत्ता पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं की जा रही है।
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