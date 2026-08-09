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Bhadoni News: डिलीवरी ब्वाय की बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: गोपीगंज में एक डिलीवरी ब्वाय की बाइक चुराई गई। रविन्द्र यादव, जो ई-कार्ट में काम करते हैं, ने पुलिस में तहरीर दी। CCTV फुटेज में दो अज्ञात लोग बाइक लेते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यादव ने बाइक बरामद करने और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Bhadoni News: डिलीवरी ब्वाय की बाइक चोरी

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के मिर्जापुर रोड स्थित ई-कार्ट के सामने से डिलीवरी ब्वाय की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पूरेभागवत वार्ड नंबर-13 निवासी रविन्द्र यादव ने बताया कि वह ई-कार्ट में डिलीवरी ब्वाय का कार्य करते हैं। शुक्रवार को रोज की तरह अपनी बाइक संख्या ई-कार्ट के सामने खड़ी कर डिलीवरी का सामान लेने अंदर चला गया। कुछ देर बाद बाहर निकला तो बाइक गायब थी। बाइक की तलाश के दौरान ई-कार्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसमें दो अज्ञात लोगों द्वारा बाइक ले जाते हुए दिखाई देने की बात सामने आई।

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घटना की सूचना पीआरबी पर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और थाने में तहरीर देने को कहा। पीड़ित ने गोपीगंज थाने में तहरीर देकर बाइक बरामद करने और अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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