Bhadoni News: पांच माह में ही ढहा नलकूल विभाग द्वारा बना बाउंड्रीवाल
Bhadoni News: पांच माह में ही ढहा नलकूल विभाग द्वारा बना बाउंड्रीवाल पांच माह में ही ढहा नलकूल विभाग द्वारा बना बाउंड्रीवाल पांच माह में ही ढहा नलकूल विभाग द्वारा ब
Bhadoni News: सुरियावां, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के मनापुर गांव स्थित नलकूप कार्यालय परिसर में बना बाउंड्रीवाल पर भ्रष्टाचार का ऐसा ग्रहण लगा कि पांच माह में ही ढह गया। बाउंड्रीवाल गिरने से कार्यदायी संस्था एवं नलकूप विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है। निर्माण के समय भी स्थानीय लोगों द्वारा मानक की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन विडंबना है कि नलकूप विभाग द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो मनापुर गांव में नलकूप विभाग का कार्यालय स्थित है। पांच माह पूर्व लाखों की लागत से बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया गया था। निर्माण में कार्यदायी संस्था ने ऐसा मानक की अनदेखी किया कि पांच महीने में ही बाउंड्री ढह गई।
संयोग अच्छा था कि कोई नीचे नहीं बैठा था अन्यथा गिरे ईंट से चोटिल हो सकता था। नलकूप विभाग द्वारा लाखों की लागत से करीब चार सौ मीटर लंबाई में बाउंड्री बना था। उधर, नलकूप विभाग के एक्सईएन लालजी वर्मा ने बताया कि बाउंड्रीवाल का निर्माण पांच माह पूर्व हुआ था। दीवाल गिरने का मामला संज्ञान में आया था। विभागीय स्तर से जांच कराने के साथ ही पुन: बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाएगा।
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