Bhadoni News: विकास कार्य में भ्रष्टाचार का मढ़ा आरोप, सीएम को भेजा पत्र

Bhadoni News: विकास कार्य में भ्रष्टाचार का मढ़ा आरोप, सीएम को भेजा पत्र
Bhadoni News: विकास कार्य में भ्रष्टाचार का मढ़ा आरोप, सीएम को भेजा पत्र विकास कार्य में भ्रष्टाचार का मढ़ा आरोप, सीएम को भेजा पत्र विकास कार्य में भ्रष्टाचार का मढ़ा
Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। भदोही शहर के वार्ड नंबर 15 में कराए गए विकास कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक पार्टी के पदाधिकारियों ने सीएम को पत्रक भेजा। विकास कार्यों की हर स्तर से जांच कराते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जिला सहमंत्री शिव प्रकाश ने बताया कि उक्त वार्ड में हाईवे बाईपास के पास से इंटरलाकिंग और अंडर पाइपलाइन का कार्य मानक के अनुरूप नहीं हुआ है। मानक की अनदेखी होने के कारण समय के पूर्व ही खराब हो गई है। निर्माण कार्य की टीम गठित कराते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अरुण कुमार पाल, हरीलाल, सुनील कुमार, संजय कुमार, सूरज यादव आदि उपस्थित थे।
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