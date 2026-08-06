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Bhadoni News: कालीन नगरी में तीसरे दिन बरसात का क्रम जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: ज्ञानपुर में तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों का चेहरा खिल उठा है। हालांकि, शहर की जर्जर सड़कों पर बारिश का गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। नगर पंचायत सुरियावां के चेयरमैन एवं सभासदों की गली में जलभराव से चोटिल होने की घटनाएं बढ़ी हैं।

कालीन नगरी में तीसरे दिन बरसात का क्रम जारी
कालीन नगरी में तीसरे दिन बरसात का क्रम जारी

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। कालीन नगरी में तीसरे दिन बरसात का क्रम जारी है। बरसात से मौसम सुहाना बनने के साथ ही किसानों का चेहरा खिल उठा है। गुरुवार को भोर से लेकर सुबह आठ बजे तक वर्षा हुआ। आधे घंटे मानों विराम लगा फिर रिमझिम बारिश शुरू हो गई। तीन दिन से हो रही बरसात खेतों को जलमग्न कर दिया है। निरंतर चल रही बरसात ने नाला सफाई, निर्माण व सड़क मरम्मत के हर दावा की पोल खोल रहा है।जर्जर सड़कों पर बारिश का गंदा पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत सुरियावां के चेयरमैन व तीन नामित सभासद की गली वाले सड़क से होकर गुजरना हो गया है।

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जर्जर मार्ग पर गंदा पानी जमा हो गया है। सड़क पर बने गड्ढों में बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं। लाखों खर्च बावजूद दो पालिका परिषद एवं पांच नगर पंचायतों में हर दावा खोखला साबित हो रहा है। करोड़ों रुपया नाला निर्माण, मरम्मत और सफाई में खर्च हो गया। विडंबना ही है कि हर नगर के बस्ती-मुहल्लों में गंदा पानी जमा होने के साथ ही घरों में घुस जा रहा है। बारिश से लोगों की दिनचर्या अब प्रभावित होने लगी है।

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