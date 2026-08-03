Bhadoni News: सीएम माडल कंपोजिट विद्यालय का 18 फीसदी हुआ निर्माण कार्य सीएम माडल कंपोजिट विद्यालय का 18 फीसदी हुआ निर्माण कार्य सीएम माडल कंपोजिट विद्यालय का 18 फीस

Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। भदोही ब्लॉक क्षेत्र के बहरैची में मुख्यमंत्री माडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण कार्य करीब 18 फीसदी हो चुका है। मानक के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के पूर्व ही निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश कार्यदायी संस्था को डीएम शैलेश कुमार द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था की तरफ से बाउंड्रीवाल का निर्माण पूर्ण कराते हुए भवन निर्माण में कालम डालने का काम चल रहा है।

विद्यालय निर्माण की लागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि बहरैची गांव में 2477.77 लाख की लागत से भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। इस विद्यालय में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिलेगा। जिले का दूसरा सीएम कंपोजिट माडल विद्यालय का निर्माण कार्य बहरैची में चल रहा है। परियोजना के तहत कुल 2477.77 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से प्रथम चरण में 1238.88 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं। निर्माण कार्य का दायित्व परियोजना प्रबंधक यूपीपीसीएल यूनिट-16 मिर्जापुर को सौंपा गया है। निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने को निर्देशित किया गया है। विद्यालय परिसर में मुख्य भवन( 2), मिड डे मील भवन ( 1), बाल वाटिका, मल्टीपरपज हॉल, प्रिंसिपल आवास, स्टाफ रूम, डोरमेट्री, गार्ड रूम, साइट डेवलपमेंट, बाउंड्रीवाल, सीसी रोड एवं इंटरलॉकिंग सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। आधुनिक संसाधनों से युक्त यह विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्राप्त होंगे। अभिभावकों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों को दूर नहीं भेजना पड़ेगा।

सीएम माडल कंपोजिट स्कूल में यह होगी सुविधा ज्ञानपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि सीएम माडल कंपोजिट स्कूल में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा व्यवस्था यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। स्कूलों में स्मार्ट कक्षा, स्किल हब सेंटर, कंप्यूटर और भाषा प्रयोगशाला के साथ एआई लैब, संगीत लैब, साइंस लैब, पुस्तकालय जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक कक्षा कक्ष में स्मार्ट क्लास, मिड डे मील किचन, डायनिंग हाल, मल्टीपल हैंडवास यूनिट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

पूर्व में आधा बजट हो गया था स्वीकृत ज्ञानपुर। बीएसए ने बताया कि सीएम माडल कांपोजिट स्कूल बनाने के लिए गत माह ही आधा बजट कराीब 12 करोड़ 38 लाख से ज्यादा धनराशि स्वीकृत हो गया था। दूसरा माडल कंपोजिट बहरैची में बनेगा। आठ मई से कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दी जाएगी। स्कूल का निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर क्षेत्रीय जनता में हर्ष का माहौल बना है।