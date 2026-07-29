Bhadoni News: सात हजार एकल शौचालय का आया पहला किस्त
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Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। जिले के कुल 546 ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन सात हजार एकल शौचालय जल्द ही पूर्ण होंगे। पंचायत राज विभाग ने लाभार्थियों को पहली किस्त पूर्व में जारी कर दी थी। पहला किस्त मिलते ही तीव्र वेग से निर्माण कार्य चल रहा है। पंद्रह अगस्त के अंदर लाभार्थियों को दूसरा किस्त भी छह हजार प्रति शौचालय की दर से मिलेगा। इसके लिए सभी छह ब्लॉकों से सत्यापन सूची मांगी गई है।
स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत की मुहिम तो दो दशक पूर्व से चल रही है, लेकिन 2014 के बाद इसमें तेजी आई थी। करीब पांच साल यानि 2020 तक जिले में दो लाख 81 हजार एकल शौचालय बनाए गए, हालांकि निगरानी न होने से धीरे-धीरे वह जर्जर भी हो गए थे। ग्राम पंचायतों की उदासीनता से काफी संख्या में शौचालय प्रयोग लायक भी नहीं बचे।
लाभार्थियों की सूची
प्रभारी डीपीआरओ डॉ. सपना अवस्थी ने बताया कि ब्लॉकों से सूची मांगी गई है। एक सप्ताह में सूची आने पर दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी सामुदायिक शौचालय बनाने से पहले ही सभी गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। जर्जर शौचालयों की रेट्रोफिटिंग के तहत मरम्मत भी कराई जा रही है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (सेक) सूची से छूटे पात्रों को लाभ देने के लिए शासन की ओर से हर जिलों में 2022-23 में आवेदन मांगे गए थे। इसमें 32 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया। 2022 में आवेदन की संख्या अधिक थी लेकिन लक्ष्य कम था। इससे 5200 पात्रों को एकल शौचालय का लाभ मिला। ब्लॉकों से सत्यापन होने पर विभाग ने 5200 लाभार्थियों के खाते में दो चरणों में 12 हजार रुपये भेजा। 32 हजार आवेदनों में 5200 को लाभ मिल सका। 2023-24 में 9960, 2024-25 में करीब 15 हजार एकल शौचालय स्वीकृत हुए। धीरे-धीरे उनको पूरा कराया गया। तीन साल में एकल शौचालय की संख्या दो लाख 81 हजार से बढ़कर अब तीन लाख 10 हजार तक पहुंच गई है। 2025-26 में स्वीकृत सात हजार एक शौचालय की पहली किस्त पहले ही जारी हो गई थी, लेकिन ब्लॉकों से सत्यापन रिपोर्ट न आने पर दूसरी किस्त नहीं भेजी जा सकी। अब विभाग की तरफ से दूसरी किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने ब्लॉकों से सत्यापन की सूची मांगी है। जिससे लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में छह-छह हजार की धनराशि खाते में भेजी जा सके।
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