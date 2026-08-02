Bhadoni News: अल्पसंख्यक कांग्रेस की मंडलीय समीक्षा में हुई चर्चा

Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। शहर के चौरी रोड स्थित एक लान में शनिवार की देर शाम जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक कांग्रेस की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों एवं बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यअतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन एवं पूर्व विधायक सोहेल अख्तर अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय, संविधान और सभी वर्गों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है।

बैठक के मुख्य आकर्षण

अल्पसंख्यक विभाग के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह पार्टी की विचारधारा और जनहित के मुद्दों को गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचाए। संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले समय में कार्यकर्ताओं की मेहनत से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। विशिष्ट अतिथि एससी एसटी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भगवती प्रसाद चौधरी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर एवं प्रभारी दयाशंकर पांडेय ने संयुक्त रूप से कहा कि कांग्रेस संगठन लगातार जनसरोकारों के मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है। सामाजिक न्याय, युवाओं, किसानों, महिलाओं एवं वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती देने के लिए सभी विभागों और प्रकोष्ठों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुशीर इकबाल ने की। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार दुबे राजन, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग शाहिद तौसीफ, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग इश्तियाक अंसारी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी काशीनाथ गौतम, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेश मिश्रा, प्रेम बिहारी उपाध्याय, दीनानाथ दुबे, राजेश्वर दुबे, त्रिलोकी नाथ बिंद, संजू कन्नौजिया, मसूद आलम, अवधेश पाठक, नाजिम अली, सरफराज अहमद आदि उपस्थित थे.