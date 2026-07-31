Bhadoni News: अनिल, जाबिर और राजेंद्र बने कम्युनिटी मीडिएटर
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Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। जिला विविध सेवा प्राधिकरण भदोही के कम्युनिटी मीडिएटर अनिल केशरी, जाबिर बाबू एवं राजेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थल अधिनियम 2023 की धारा 43(4) एवं (5) के तहत समाज के अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्तियों को कम्युनिटी मीडिएटर के रूप में नामित किया जाना था। इसके लिए जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन से डीएम भदोही की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचि में से जाबिर बाबू निवासी दुलमदासपुर, सर्रोई, अनिल केशरी निवासी सिविललाइन पकरी एवं राजेंद्र मिश्रा निवासी खमरिया को कम्युनिटी मीडिएटर के रूप में नामित किया गया है।
कहा कि आवश्यकता और जिला प्रशासन के अनुरोध पर ही मध्यस्थता की भूमिका अदा करेंगे।
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