Bhadoni News: नगर को साफ-सुंदर बनाने का लिया बच्चों ने संकल्प क क क क क क क क क क कक क क क क कक क

Bhadoni News: गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिका परिषद द्वारा नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की दिशा में चलाए जा रहे जनजागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को ककराही प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को स्वच्छता के महत्व के साथ-साथ घर एवं आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का विषय कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बताया गया कि स्वच्छता केवल विद्यालय तक सीमित न रहकर प्रत्येक परिवार की दैनिक आदत का हिस्सा बननी चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत घरों में चार डस्टबिन रखने, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण करने तथा हरे एवं नीले डस्टबिन के सही उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा विद्यार्थियों को एमआरएफ मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर की उपयोगिता, पुनर्चक्रण रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया तथा घर पर जैविक कचरे से होम कम्पोस्ट तैयार करने के सरल तरीकों के बारे में भी अवगत कराया गया।

विद्यार्थियों की अपील बच्चों से अपील की गई कि वे स्वयं स्वच्छता अपनाने के साथ अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। नगर पालिका परिषद के ईओ बीना सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक कचरे के पृथक्करण, उचित निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे। विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी विद्यार्थियों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं ने स्वच्छता बनाए रखने, कचरे का सही तरीके से निस्तारण करने तथा अपने घर और मोहल्ले को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। स्वच्छता अपनाएं, गोपीगंज को स्वच्छ बनाएं के संदेश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मौके पर पालिका के आशीष कुमार यादव, विवेक कुमार, प्रशांत गुप्ता आदि रहे।