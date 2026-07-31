Bhadoni News: संत शिरोमणि की जयंती पर निकली कलश यात्रा
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Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती वर्ष के पावन पर्व पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्र के नेतृत्व में गुरुवार को समरसता संकल्प कलश यात्रा निकाली गई। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर समेत अन्य पदाधिकारी व भाजपा कार्यताओं ने ज्ञानपुर बस स्टैंड, दुर्गागंज त्रिमुहानी होते हुए नगर में भ्रमण किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज का जीवन सामाजिक समरसता, समानता, सद्भाव एवं मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण है। उनके आदर्श आज भी समाज को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडेय, हौसला पाठक,मनीषा अम्बष्ट, गोवर्धन राय, प्रियंका जायसवाल, बृजेश गुप्ता, फूलचंद पंकज, सपना दुबे, छत्रपति संह आदि उपस्थित थे।
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