Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhadoni News: फ्लाईओवर के नीचे से बस चलाने की उठी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
Follow us on Google News
share

Bhadoni News: फ्लाईओवर के नीचे से बस चलाने की उठी मांग फ्लाईओवर के नीचे से बस चलाने की उठी मांग फ्लाईओवर के नीचे से बस चलाने की उठी मांग फ्लाईओवर के नीचे से बस चलान

Bhadoni News: फ्लाईओवर के नीचे से बस चलाने की उठी मांग

Bhadoni News: बाबूसराय, हिन्दुस्तान संवाद। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बाबूसराय बाजार में फ्लाईओवर पर बस चलने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बस के इंतजार में स्थानीय लोग घंटों खड़ा होने को विवश हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोग वाराणसी, प्रयागराज, चुनार, कौशांबी और कानपुर जाने को निकल रहे हैं। ऐसे में घंटों सर्विसलेन पर खड़ा होकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि प्रयागराज और वाराणसी जाने वाली बसें सीधे फ्लाईओवर से होकर निकल जा रहे हैं। ऐसे में सरकारी एवं प्राइवेट बसों का संचालन नीचे से कराया जाए तो लोगों को काफी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: सिटी बस सेवा का विस्तार, मगहर के लोगों को होगी राहत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।