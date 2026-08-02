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Bhadoni News: बाइक-साइकिल में भिड़ंत, दो चोटिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: बाइक-साइकिल में भिड़ंत, दो चोटिल

Bhadoni News: गोपीगंज। कोतवाली क्षेत्र के अमवा के पास रविवार को बाइक व साइकिल में भिड़ंत होने से दो लोग चोटिल हैं। अमवा गांव निवासी सुनील कुमार 18 वर्ष पुत्र दीपचंद साइकिल से घर जा रहे थे रास्ते में बाइक से टक्कर हो गई। बाइक सवार रंजन गौतम 35 वर्षीय निवासी रैपुरी और सुनील कुमार दोनों घायल हो गए। दोनों को घायलावस्था में स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकारी एंबुलेंस के ईएमटी रूपेश कुमार के सहयोग से गोपीगज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

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