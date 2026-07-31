Bhadoni News: शारदा बने वित्तविहीन शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष
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Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे शिक्षक शारदा प्रसाद बिंद को भदोही का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। सूचना मिलते ही जिले भर के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे संगठन से एक दशक से जुड़े हैं। कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वित्तविहीन शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इस मौके पर ऋतिक दुबे, दुर्गेश पांडे, अनुराग, बड़ेलाल, रविकांत, संतोष कुमार, राहुल कुमार, रेखा यादव आदि रहे। उधर, उनका शुक्रवार को जिले के कई स्थानों पर स्वागत किया गया।
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