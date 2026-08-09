Bhadoni News: चोरी का खुलासा, चोर धराया
Bhadoni News: भदोही के गोपीगंज नगर में 48 घंटे में चोरों का खुलासा हुआ। पुलिस ने रिंकू मौर्या को गिरफ्तार किया, उसके पास से 920 रुपये, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। चोरी 5-6 अगस्त को हेलाल अहमद की दुकान से हुई थी। आरोपित बाइक के कागजात नहीं दिखा सका, जिसे सीज कर दिया गया।
Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। गोपीगंज नगर के बिग बाजार में चोरी का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया है । एक आरोपित को दबोचते हुए उसके पास से तमंचा, कारतूस एवं 920 रुपये नकद बरामद करने का दावा किया गया। उधर, बाइक का कागजात न पेश करने पर उसे भी सीज किया गया। बता दें कि पांच एवं छह अगस्त की रात को गोपीगंज नगर के कस्बा स्थित कपड़ा व्यवसाई हेलाल अहमद के बिग बाजार से चोरी हो गई थी। चोरों ने दुकान का शटर चाड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया था।
उसके बाद एसपी के आदेश पर चोरो की तलाश की जा रही थी। पुलिस चौकी के पास हुई चोरी से कारोबारिया में दहशत व्याप्त था।अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि शातिर चोर रिंकू मौर्या को झिलियापुल के नीचे जीटी रोड से पुलिस ने हिरासत में लेने का काम किया। उसके पास से पुलिस को 920 रुपये के सिक्के, एक तमंचा 315 बोर एवं कारतूस बरामद किया गया। बरामद के आधार पर मुकदमे में धाराओं को बढ़ाया गया है। आरोपित बाइक के कागजात पेश नहीं कर सका, जिस पर उसे भी सीज कर दिया गया। पुलिस टीम में एसआई शशांक बाजपेई, मिथिलेश सिंह, सुनील वर्मा, शीलू गुप्ता आदि रहे।
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