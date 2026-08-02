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Bhadoni News: हत्या का प्रयास करने वाला वांछित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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Bhadoni News: भदोही में दो माह पूर्व परसीपुर रेलवे स्टेशन के पास चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में एक वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह घटना 25 मई की है जब पीड़ित युवक परवेज आलम का भतीजा अपने साथी के साथ जा रहा था। पुलिस को सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

Bhadoni News: हत्या का प्रयास करने वाला वांछित गिरफ्तार

Bhadoni News: भदोही। दो माह पूर्व चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर रेलवे स्टेशन के पास चाकू से प्रहार कर हत्या का प्रयास करने के मामले में एक वांछित को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर ली। चौरी पुलिस की माने तो 25 मई को शाम सात बजे परवेज आलम का भतीजा अपने स्कूल के साथी निजान के साथ चौरी बाजार जा रहा था। वह जैसे ही परसीपुर स्टेशन के पास पहुंचा पुराने विवाद को लेकर अभियुक्तगण ने चाकू दिखाते हुए गाली देने लगे थे। विरोध करने पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। चाकू से पीड़ित के सीने में गंभीर चोट लग गया था।

मुखबिर की सूचना पर रविवार को पुलिस टीम ने अभियुक्त को उदार धाम मंदिर पल्हैया के पास से गिरफ्तार कर ली।

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