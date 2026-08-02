Bhadoni News: हत्या का प्रयास करने वाला वांछित गिरफ्तार
Bhadoni News: भदोही में दो माह पूर्व परसीपुर रेलवे स्टेशन के पास चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में एक वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह घटना 25 मई की है जब पीड़ित युवक परवेज आलम का भतीजा अपने साथी के साथ जा रहा था। पुलिस को सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
Bhadoni News: भदोही। दो माह पूर्व चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर रेलवे स्टेशन के पास चाकू से प्रहार कर हत्या का प्रयास करने के मामले में एक वांछित को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर ली। चौरी पुलिस की माने तो 25 मई को शाम सात बजे परवेज आलम का भतीजा अपने स्कूल के साथी निजान के साथ चौरी बाजार जा रहा था। वह जैसे ही परसीपुर स्टेशन के पास पहुंचा पुराने विवाद को लेकर अभियुक्तगण ने चाकू दिखाते हुए गाली देने लगे थे। विरोध करने पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। चाकू से पीड़ित के सीने में गंभीर चोट लग गया था।
मुखबिर की सूचना पर रविवार को पुलिस टीम ने अभियुक्त को उदार धाम मंदिर पल्हैया के पास से गिरफ्तार कर ली।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।