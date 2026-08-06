Bhadoni News: पिपरी मकानों में घुसा बरसाती पानी, पहुंची टीम
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Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। शहर के पिपरी गांव में बरसाती पानी मकानों में घुस गया। जानकारी के बाद बुधवार को पालिका की टीम ने पहुंच कर सड़क को खोदकर पाइप डालन कर जल निकासी के इंतजाम को दुरुस्त किया। जिसके बाद बस्ती के लोगों को राहत मिली। बता दें कि शहर में शामिल पिपरी गांव की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। वाराणसी-मछलीशहर और मर्यादपट्टी-उमरी मार्ग से सटे यादव बस्ती में जल निकासी के इंतजाम नहीं हैं। मंगलवार को जमकर बरसात के बाद बरसाती पानी बस्ती के पास जमा हो गया। उसके बाद घरों में घुस गया। पूरी रात खौफ के साए में बस्ती के लोग रहे।
मामले से अफसरों को अवगत कराया गया। जिसके बाद बुधवार को दोपहर में टीम ने पहुंच कर समस्या का समाधान कराया।सभासद रमेश सरोज ने बताया कि जेसीबी लगाकर मर्यादपट्टी-उमरी मार्ग हाइवे के पास पुलिया डालने का काम किया गया, जिसके बाद बस्ती के घरों में घुसा पानी उतरा। कहा कि निकासी के इंतजाम को दुरुस्त करा दिया गया है। अब आगे से इस तरह की समस्या नहीं होगी। उधर, पालिका के कदम से बस्ती के लोगों को राहत मिली है।
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