Bhadoni News: अस्पताल परिसर में गंदगी, जल भराव से दुश्वारियां

Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। शहर के चौरी रोड स्थित भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आलम यह है कि परिसर में ही मेडिकल कचरा इधर-उधर फेंक दिया जाता है। जल निकासी भी सही न होने के कारण बरसात होने पर बरसाती पानी वहां पर एकत्रित होता है। ऐसे में बीमारियों का खतरा फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि भदोही सीएचसी में प्रतिदन शहर के साथ ही आसपास के गांवों एवं सीमावर्ती जौनपुर एवं वाराणसी के गांवों से प्रसूताओं को इलाज को लाया जाता है। ऑपरेशन के साथ ही नार्मल प्रसव संग महिलाओं से जुड़ी अन्य बीमारियों का इलाज डाक्टरों की ओर से किया जाता है।

सुबह से लेकर दोपहर बाद तक यहां मरीजों एवं तीमारदारों की भीड़ नजर आती है। दशकों पहले अस्पताल का निर्माण कराया गया था। उस दौरान जल निकासी एवं कचरा प्रबंधन का इंतजाम नहीं किया गया था। उसका कारण था कि आसपास जमीनें खाली थी। लेकिन इन दिनों वहां पांच रखने का स्थान नहीं है।अस्पताल परिसर में बने आवासीय भवन के पास ही गड्ढा है। जिसमें बरसाती पानी इन दिनों एकित्रत है। इसके अलावा वहां पर मेडिकल बायो कचरे को भी कर्मियों की ओर से इधर-उधर फेंक दिया जाता है। इसके कारण बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ है। ज्यादा बरसात होने के बाद पूरे परिसर में गंदगी एवं जल भराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी तक इस दिशा में ठोस प्रबंध नहीं किया गया है। इसे लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। समाजसेवी राहुल सिंह, अनिल कुमार मिश्रा ने अस्पताल की जल निकासी एवं कचरे के उचित प्रबंधन की मांग किया। कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर बीमारियों से फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उधर, संबंधित अफसरों से मामले से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।