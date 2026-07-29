Bhadoni News: रात में बरसात और दिन में बादलों ने दी राहत
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Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। शहर एवं आसपास के गांवों में एक सप्ताह बाद मंगलवार की देर रात को बरसात हुई। इससे गर्मी, उमस से बेहाल आम जन को हल्की राहत मिली। हालांकि अच्छी बरसात न होने से किसानों में मायूसी नजर आई। उधर, बुधवार को पूरे दिन बादलों की आवाजाही देखी गई। बता दें कि देश एवं प्रदेश के अन्य जनपदों में इन दिनों मानसून पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है। लेकिन कालीन नगरी खासकर भदोही शहर एवं आसपास के गांवों में अब तक अच्छी बरसात का इस साल लोगों को इंतजार है। इधर एक सप्ताह से जिले में तीखी धूप, भीषण गर्मी एवं उमस का क्रम बना हुआ है।
जिससे लोग जहां बेहाल हैं, वहीं बीमारियों की जद में भी। इस बीच, मंगलवार की देर शाम नौ बजे बादलों की आमद हुई। शहर एवं आसपास के गांवों पिपरी, अस्ती, पूरेकिशुन सिंह, तुलसीचक, रड़ई, याकूबपुर, उमरी एवं आसपास के गांवों में राहत की बारिश करीब आधे घंटे तक हुई। किसानों का कहना है कि हल्की ही सी बरसात से धान की नर्सरी एवं फसल को संजीवनी मिली है। अभी भी बेहतर उत्पादन को अच्छी बरसात की जरूरत है। कहा कि बरसात न होने के कारण धान की रोपाई में विलंब हो रहा है। आगामी दिनों में बरसात नहीं हुई तो ऐसा कोई घर नहीं होगा, जहां पर लोग वायरल फीवर एवं मौसमी बीमारियों की जद में न होंगे।
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