रात में प्रेमी के साथ सो रही थी भाभी, ननद पहुंची तो आशिक ने उस पर धावा बोल दिया

यूपी के गोंडा जिले में भाभी रात को कमरे में प्रेमी के साथ बिस्तर पर थी। इस दौरान ननद पहुंच गई। दोनों को रोमांस करते आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर भाभी के प्रेमी ने ननद की पिटाई कर और दांत काट लिया। इसके बाद भाभी और प्रेमी फरार हो गए।

Thu, 21 Aug 2025 04:48 PM
यूपी के गोंडा जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रात को भाभी अपने प्रेमी के साथ बिस्तर पर थी। इस बीच महिला की ननद पहुंच गई। उसने दोनों को रोमांस करते हुए आपत्तिजनक हालात में देख लिया। इस पर प्रेमी युवक आपा खो बैठा। युवक ने शादीशुदा प्रेमिका की नाबालिग ननद की पिटाई करने के बाद दांत से काटकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद प्रेमी और भाभी दोनों फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है।

पीड़िता ननद के मुताबिक, भाभी का उसके भाई के साले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसके घर मिलने आता रहता था। भाभी अपने प्रेमी से चोरी चुपके मिलती थी। सोमवार की रात में भाभी और प्रेमी दोनों कमरे में मिल रहे थे। ननद मौके पर ही पहुंच गई। उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इससे नाराज प्रेमी ने ननद के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर दांत के काटकर उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ननद पुलिस के पास पहुंची। उसने पुलिस को पूरी बात बताई। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले में शिकाय मिली है। घायल किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। बस्ती निवासी आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

