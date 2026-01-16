भाभी का मेरे दोस्त से संबंध था, दोनों को मार दिया, खून से सना चाकू लेकर थाने पहुंचा देवर

संक्षेप: फतेहपुर में अवैध संबंधों ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अपने दोस्त का भाभी से अवैध संबंध देवर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो दोनों की चाकू से मारकर हत्या कर दी। भाभी की हत्या के दौरान बहन बचाने आई तो उस पर भी चाकू से हमला किया। उसकी हालत गंभीर है।

फतेहपुर में भाभी का दोस्त के साथ अवैध संबंध देवर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। दोनों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हसवा कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड से दहशत फैल गई। भाभी को बचाने आई बहन पर भी कई वार किए। बहन की हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक खून से सना चाकू लेकर पुलिस चौकी पहुंचा और घटना कबूल कर ली। उसने बताया कि भाभी व उसके दोस्त के बीच संबंध था, काफी दिनों से समझा रहा था लेकिन नहीं मान रहे थे। इसलिए दोनों मार दिया है। उसकी बातें सुनकर पुलिस हैरान रह गई। तत्काल युवक को लॉकअप में डालकर घटनास्थल पहुंची।

हसवा कस्बे के चौधराना मोहल्ला निवासी दिलदार और 26 वर्षीय फैजान घर से क्रिकेट खेलने की बात कह कर निकले थे। दिलदार बहाने से फैजान को जंगल की ओर ले गया। मौका पाते ही उसने चाकू से फैजान का गला रेत दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दिलदार खून सना चाकू लेकर घर पहुंचा और 30 वर्षीय अपनी भाभी जिकरा परवीन पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चीख-पुकार सुनकर 22 वर्षीय बहन मन्नो बचाने आई तो उस पर भी हमलावर हो गया।

वारदात को अंजाम देने के बाद वह हसवां पुलिस चौकी पहुंचा और घटना कबूली। इधर, आसपास के लोगों ने घर जाकर देखा तो ननद-भाभी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थीं। दोनों की आंतें बाहर निकल आईं थीं। इस बीच पुलिस भी पहुंच गई। किसी तरह दोनों को अस्पताल भिजवाया गया जहां डॉक्टरों ने जिकरा को मृत घोषित कर दिया। मन्नो की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि जिकरा का पति आमिर मध्य प्रदेश में जानवरों की खरीद-फरोख्त करता है। उसकी गैरमौजूदगी में दिलदार का दोस्त फैजान अक्सर घर आता-जाता था।