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घर में अकेली थी भाभी; फावड़ा लेकर आ गया देवर, भाई के आने से पहले खेला खूनी खेल

Dinesh Rathour सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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सहारनपुर में एक महिला की उसके ही देवर ने फावड़ा मारकर हत्या कर दी। महिला ने कुछ महीने पहले पड़ोस में रहने वाले सलमान राव से प्रेम विवाह किया था। दोनों के अलग-अलग बिरादरी से होने के कारण विवाह के बाद परिवार में लगातार तनाव बना हुआ था।

घर में अकेली थी भाभी; फावड़ा लेकर आ गया देवर, भाई के आने से पहले खेला खूनी खेल

Saharanpur News: सहारनपुर जिले के नानौता थाना क्षेत्र में नाइयों वाली गली रविवार रात उस समय दहशत में डूब गई, जब 23 वर्षीय भाभी सना नाज की उसके ही देवर आमिर ने कथित रूप से हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात में आरोपी काफी देर तक हाथ में फावड़ा लेकर शव के पास खड़ा रहा और किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बामुश्किल आरोपी को हिरासत में लिया।

जानकारी के अनुसार सना ने कुछ महीने पहले पड़ोस में रहने वाले सलमान राव से प्रेम विवाह किया था। दोनों के अलग-अलग बिरादरी से होने के कारण विवाह के बाद परिवार में लगातार तनाव बना हुआ था। रविवार शाम सना घर में अकेली थी, उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान देवर आमिर से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर आमिर ने घर में रखा फावड़ा उठाकर सना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

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फावड़ा लेकर शव के पास खड़ा हो गया देवर

हमले में गंभीर रूप से घायल सना की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फावड़ा लेकर शव के पास खड़ा हो गया और लगातार धमकियां देता रहा। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोपी के आक्रामक रवैये के चलते पुलिस भी तुरंत अंदर नहीं जा सकी। इसी बीच पूर्व चेयरमैन अफजाल खान के भाई निसार खान ने साहस दिखाते हुए घर में प्रवेश किया और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान उनके हाथ में भी फावड़ा लगने से चोट लग गई। बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।

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महिला का पति भी हिरासत में

पुलिस ने मृतका के पति सलमान को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आमिर चंडीगढ़ में फल बेचने का काम करता है। पुलिस प्रेम विवाह, पारिवारिक विवाद और घरेलू तनाव समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

मृतका के परिजनों ने लगाया सुनियोजित हत्या का आरोप

मृतका के परिजनों ने हत्या को सुनियोजित साजिश बताया है। मां का आरोप है कि सना के गले पर धारदार हथियार के निशान थे और शरीर का हिस्सा जला हुआ मिला। वहीं पिता आशिक का कहना है कि हत्या में पूरा ससुराल पक्ष शामिल है। उनका आरोप है कि वारदात से पहले सास और ननद घर से गायब हो गई और पति भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है।

चार माह की गर्भवती थी सना

परिजनों के मुताबिक सना चार से पांच माह की गर्भवती थी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और शोक का माहौल बना हुआ है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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