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भाभी ने देवर के पकड़े हाथ, अंदर से चाकू ले आई पत्नी, दोनों ने प्राइवेट पार्ट कर दिया लहूलुहान

By Dinesh Rathour
हापुड़
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हापुड़ में बच्चों के झगड़े में एक युवक फंस गया। घर में सो रहे देवर के उसकी भाभी ने दोनों हाथ पकड़ लिया। इसी दौरान युवक की पत्नी अंदरर से चाकू लेकर आ गई और फिर पति के प्राइवेट पार्ट पर हमला बोल दिया।

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भाभी और पत्नी ने युवक को किया घायल

Hapur News: यूपी के हापुड़ जिले के कपूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक युवक ने अपनी पत्नी और भाभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने कहा है कि भाभी ने उसके हाथ पकड़े और पत्नी ने चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने एसपी कार्यालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि 28 जुलाई की रात उसकी पत्नी और भाभी के बीच बच्चों को लेकर झगड़ा हो रहा था। वह चारपाई पर सो रहा था।

आरोप है कि इसी बीच पत्नी और भाभी ने मिलकर प्लान बनाया। भाभी ने उसके हाथ पकड़े और पत्नी ने चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने का प्रयास किया। पीड़ा होने पर वह चिल्लाया और किसी तरह जान बचाकर मौके से निकल सका। 29 जुलाई को पुलिस से शिकायत करने के लिए थाने पहुंचा। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं, सीओ पिलखुवा मुनीश चंद्रा ने बताया कि मामले की जानकारी करने का पता चला कि घरेलू विवाद है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कैंची लगने से पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर हल्की चोट आई है। मामले की जांच कराई जा रही है। थाना प्रभारी को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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जबरदस्ती करने पर बहू ने ससुर का काटा प्राइवेट पार्ट

15 दिन पहले प्राइवेट पार्ट काटने का मामला मुजफ्फरनगर जिले से सामने आया था। महिला ने आरोप लगाया था कि जब पति जब बाहर कमाने चला जाता है तो ससुर उस पर गंदी नजर रखने लगता है। एक दिन मौका पाकर ससुर ने जबरदस्ती की। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए धारदार हथियार से ससुर पर हमला कर दिया। प्राइवेट पार्ट कटने से ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला ने आरोप लगाया है कि ससुर कई वर्षों से उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता आ रहा था। महिला का कहना है कि वह लंबे समय से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार थी, लेकिन पारिवारिक दबाव और सामाजिक बदनामी के डर से किसी से शिकायत नहीं कर सकी। महिला का आरोप है कि शुक्रवार को ससुर ने फिर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसने आत्मरक्षा में धारदार हथियार से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

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रिक्शा चलाता है महिला का पति

पुलिस ने घायल ससुर को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि महिला का पति कस्बे से बाहर रिक्शा चलाता है। सीओ गजेन्द्रपाल सिंह का कहना है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही चिकित्सीय परीक्षण, घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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