ननद की शादी में जेवर नहीं देना चाहती थी भाभी, चोर-चोर की अफवाह के बीच कर डाला कांड

सोमवार की देर रात महिला ने पुलिस को सूचना दी भोजन के बाद वह अपने कमरे में सोने गई थी। ननद और सास आंगन के बगल में सोई थीं। रात करीब 12 बजे उनके घर में चार बदमाश घुस आए। उन्होंने उसके कमरे में जाकर दुधमुंही बच्ची को उठा लिया। गर्दन पर चाकू रखकर उसका मुंह दबा दिया।

उत्तर प्रदेश के बस्ती में चोर-चोर की अफवाह के बीच चोरी की झूठी सूचनाएं देने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिले के वाल्टरगंज में सेंध काटकर खुद के घर में चोरी के बाद अब एक महिला ने बदमाशों द्वारा छह महीने की बच्ची की गर्दन पर चाकू रखकर जेवर और नकदी उठा ले जाने की झूठी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने खुद ही जेवर चुराकर मिट्टी के नीचे दबाकर छिपा दिए और चोर-चोर का शोर मचाकर पुलिस को झूठी सूचना दे डाली। महिला अपनी ननद की शादी में जेवर नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से उसने यह सारा प्रपंच रचा। उसके इस कांड की खूब चर्चा हो रही है।

वाल्टरगंज क्षेत्र के पकरी भीखी गांव की रहने वाली महिला का पति दिल्ली में नौकरी करता है। घर में उनकी पत्नी के अलावा मां और बहन के साथ छह महीने की बेटी रहती है। उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचना दी की सोमवार की रात में वह भोजन के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी। ननद और सास आंगन के बगल में सोई हुई थीं। महिला ने बताया कि रात करीब 12 बजे उनके घर में चार बदमाश घुस आए। उन्होंने उसके कमरे में जाकर दुधमुंही बच्ची को उठा लिया। उसकी गर्दन चाकू रखकर उसका मुंह दबा दिया। शोर मचाने पर बच्ची को पटक कर मार डालने की धमकी दी।

इसके बाद बक्सा खोलकर और आलमारी की चाभी लेकर उसमें रखा सोने का मंगलसूत्र, तीन जोड़ी बिछुआ और चार हजार रुपए नकद उठा ले गए। बेटी को कंबल में लपेट कर छिपा दिया। सूचना पाकर थानाध्यक्ष उमाशंकर तिवारी मय फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि जांच के दौरान ही घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। जब महिला से पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई कबूल ली। एसओ के अनुसार महिला की ननद की जल्दी ही शादी होने वाली है। ननद को शादी में जेवर न देना पड़े, इसलिए महिला ने फर्जी चोरी की घटना खुद ही रच डाली।