ननद के पीछे पड़ गई भाभी; सरप्राइज गिफ्ट बताकर आंख-हाथ बांधे , फिर चाकू, बेलन और तवे से किया हमला

संक्षेप: आगरा में फिल्मी अंदाज में एक भाभी ने सरप्राइज देने के नाम पर पहले आंखें और फिर हाथ बांध दिए। ननद कुछ समझ पाती इससे पहले ही भाभी ने ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए।

यूपी के आगरा में एक भाभी अपनी ननद के पीछे ही पड़ गई। सरप्राइज देने के नाम पर भाभी ने घर वालों की गैरमौजूदगी में ननद के साथ ऐसा सुलूक किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। थाना ट्रांसयमुना के राधानगर में फिल्मी अंदाज में भाभी ने सरप्राइज देने के नाम पर पहले आंखें और फिर हाथ बांध दिए। ननद कुछ समझ पाती इससे पहले ही भाभी ने ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। उसके हाथ में जो आया उससे मारा। चाकू, कन्नी, बेलन, तबा कमरे में खून से सने पड़े मिले। पुलिस ने आरोपित भाभी को हिरासत में लिया है। जख्मी ननद को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया है।

राधा नगर निवासी गिरीश अग्रवाल ऑटो चालक है। उनके बेटे शिवांशु ने एक साल पहले कचहरी घाट निवासी पूजा से प्रेम विवाह किया था। रविवार की सुबह गिरीश काम पर चला गया। शिवांशु अपनी मां के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर पर ननद प्रिया अग्रवाल और भाभी पूजा रह गए थे। प्रिया अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि पूजा ननउनके पास आई। बोली दीदी एक जनवरी को अपका जन्मदिन है। आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देना है। आंखें बंद करनी होंगी। उन्होंने इनकार किया, मगर पूजा पीछे ही पड़ गई। गिफ्ट देने के बहाने अपने कमरे में ले गई। दुपट्टे से उसकी आंखें बांध दीं।

उसके हाथ अंगोछे से बांध दिए। वह कुछ समझ पाती इससे पहले पूजा ने हमला बोल दिया। किसी नुकीली वस्तु से चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। वह चीखते हुए बाहर की तरफ भागकर आई। आंखों पर पट्टी बंधी थी। रास्ता नहीं दिखा। गिर पड़ी। चीख सुनकर आए पड़ोसियों ने उसे बचाया। प्रिया के माता-पिता को फोन किया। सूचना पर आई पुलिस ने प्रिया को नर्सिंग होम में भर्ती कराया। प्रिया की मां ने बताया कि बेटी के सिर पर 50 से अधिक प्रहार किए गए हैं। बेटी मरणासन्न हालत में थी। जब वह घर आईं तो कमरे की हालत देखकर होश उड़ गए। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। पलंग पर चाकू, कन्नी और तवा पड़ा था।