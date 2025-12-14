Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsbhabhi blindfolded and tied up her nanad claiming it was surprise gift and then attacked her
ननद के पीछे पड़ गई भाभी; सरप्राइज गिफ्ट बताकर आंख-हाथ बांधे , फिर चाकू, बेलन और तवे से किया हमला

ननद के पीछे पड़ गई भाभी; सरप्राइज गिफ्ट बताकर आंख-हाथ बांधे , फिर चाकू, बेलन और तवे से किया हमला

संक्षेप:

आगरा में फिल्मी अंदाज में एक भाभी ने सरप्राइज देने के नाम पर पहले आंखें और फिर हाथ बांध दिए। ननद कुछ समझ पाती इससे पहले ही भाभी ने ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए।

Dec 14, 2025 10:51 pm ISTDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
share

यूपी के आगरा में एक भाभी अपनी ननद के पीछे ही पड़ गई। सरप्राइज देने के नाम पर भाभी ने घर वालों की गैरमौजूदगी में ननद के साथ ऐसा सुलूक किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। थाना ट्रांसयमुना के राधानगर में फिल्मी अंदाज में भाभी ने सरप्राइज देने के नाम पर पहले आंखें और फिर हाथ बांध दिए। ननद कुछ समझ पाती इससे पहले ही भाभी ने ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। उसके हाथ में जो आया उससे मारा। चाकू, कन्नी, बेलन, तबा कमरे में खून से सने पड़े मिले। पुलिस ने आरोपित भाभी को हिरासत में लिया है। जख्मी ननद को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राधा नगर निवासी गिरीश अग्रवाल ऑटो चालक है। उनके बेटे शिवांशु ने एक साल पहले कचहरी घाट निवासी पूजा से प्रेम विवाह किया था। रविवार की सुबह गिरीश काम पर चला गया। शिवांशु अपनी मां के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर पर ननद प्रिया अग्रवाल और भाभी पूजा रह गए थे। प्रिया अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि पूजा ननउनके पास आई। बोली दीदी एक जनवरी को अपका जन्मदिन है। आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देना है। आंखें बंद करनी होंगी। उन्होंने इनकार किया, मगर पूजा पीछे ही पड़ गई। गिफ्ट देने के बहाने अपने कमरे में ले गई। दुपट्टे से उसकी आंखें बांध दीं।

उसके हाथ अंगोछे से बांध दिए। वह कुछ समझ पाती इससे पहले पूजा ने हमला बोल दिया। किसी नुकीली वस्तु से चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। वह चीखते हुए बाहर की तरफ भागकर आई। आंखों पर पट्टी बंधी थी। रास्ता नहीं दिखा। गिर पड़ी। चीख सुनकर आए पड़ोसियों ने उसे बचाया। प्रिया के माता-पिता को फोन किया। सूचना पर आई पुलिस ने प्रिया को नर्सिंग होम में भर्ती कराया। प्रिया की मां ने बताया कि बेटी के सिर पर 50 से अधिक प्रहार किए गए हैं। बेटी मरणासन्न हालत में थी। जब वह घर आईं तो कमरे की हालत देखकर होश उड़ गए। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। पलंग पर चाकू, कन्नी और तवा पड़ा था।

आखिर तक गुमराह करती रही पूजा

पूजा को पुलिस ने हिरासत में लिया। आखिर तक उसने यह नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। कहने लगी कि कोई लड़का आया था। उसने ननद को जख्मी किया है। वह ऐसा क्यों करेगी। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |