भाभी ने दांत से देवर का प्राइवेट पार्ट काटा, इस बात से थी नाराज
कानपुर में बेटे को पीटने से नाराज महिला ने देवर का प्राइवेट पार्ट दांत से काट लिया। गंभीर हालत में युवक को घाटमपुर सीएचसी लाया गया। जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार शाम बेटे को पीटने से नाराज महिला ने देवर का प्राइवेट पार्ट दांत से काट लिया। गंभीर हालत में युवक को घाटमपुर सीएचसी लाया गया। जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। परिजन उसे लेकर उर्सला पहुंचे, जहां से हैलट भेज दिया गया। फिलहाल हालत स्थिर रही है।
गांव निवासी बुजुर्ग का बड़ा बेटा अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि उसका परिवार गांव में रहता है। बुजुर्ग का 37 वर्षीय छोटा बेटा भी परिवार के साथ गांव में रहता है। उसके चार बच्चे हैं। बतौर आरोप भाभी के बेटे को देवर ने पीट दिया। इसको लेकर भाभी-देवर में कहासुनी हो गई। शुक्रवार शाम भी भाभी का देवर और ससुर से झगड़ा हुआ। आरोप है कि इसी मारपीट के बीच भाभी ने देवर के कपड़े उतरवाए और उसका प्राइवेट पार्ट दांत से काट लिया। ग्रामीणों ने बताया कि झगड़े के बाद भाभी ने देवर को झांसे में लेकर उकसाया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काट लिया।
महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं
जमीन पर गिरे देवर के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और वह लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। पिता पड़ोसियों की मदद से छोटे बेटे को लेकर घाटमपुर सीएचसी पहुंचा। यहां से उसे कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि घायल का उपचार जारी है। पता चला है कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है।
ससुराल आए पति के प्राइवेट पार्ट पर पत्नी ने डाला तेजाब
ऐसा ही कुछ मामला करीब एक महीने पहले आजमगढ़ से सामने आया था। जहां गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो सिधारीगंज गांव में ससुराल आए युवक के पाइवेट पार्ट पर पत्नी ने तेजाब डाल दिया। पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच जुट गई थी। वहीं, पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था।
गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कोहड़ौरा गांव निवासी मुकेश पांडेय ने आरोप लगाया था कि उसकी शादी 2 साल पहले रानीपुर रजमो सिधारीगंज गांव की रहने वाली शिवांगी के साथ हुई थी। उसकी एक बेटी भी है। मुकेश रोजी-रोटी के लिए नासिक में रहता है। 24 सितंबर को वह घर आया था, दो दिन बाद 26 को पत्नी से मिलने ससुराल चला गया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके प्राइेट पार्ट पर तेजाब डाल दिया। जिससे वह जख्मी हो गया। गांव के लोगों ने बताया कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था, युवक शराब पीने का आदती है। उधर, पुलिस ने महिला को मायके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें