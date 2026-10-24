भाभी ने दांत से देवर का प्राइवेट पार्ट काटा, इस बात से थी नाराज

कानपुर में बेटे को पीटने से नाराज महिला ने देवर का प्राइवेट पार्ट दांत से काट लिया। गंभीर हालत में युवक को घाटमपुर सीएचसी लाया गया। जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार शाम बेटे को पीटने से नाराज महिला ने देवर का प्राइवेट पार्ट दांत से काट लिया। गंभीर हालत में युवक को घाटमपुर सीएचसी लाया गया। जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। परिजन उसे लेकर उर्सला पहुंचे, जहां से हैलट भेज दिया गया। फिलहाल हालत स्थिर रही है।

गांव निवासी बुजुर्ग का बड़ा बेटा अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि उसका परिवार गांव में रहता है। बुजुर्ग का 37 वर्षीय छोटा बेटा भी परिवार के साथ गांव में रहता है। उसके चार बच्चे हैं। बतौर आरोप भाभी के बेटे को देवर ने पीट दिया। इसको लेकर भाभी-देवर में कहासुनी हो गई। शुक्रवार शाम भी भाभी का देवर और ससुर से झगड़ा हुआ। आरोप है कि इसी मारपीट के बीच भाभी ने देवर के कपड़े उतरवाए और उसका प्राइवेट पार्ट दांत से काट लिया। ग्रामीणों ने बताया कि झगड़े के बाद भाभी ने देवर को झांसे में लेकर उकसाया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काट लिया।

महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं जमीन पर गिरे देवर के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और वह लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। पिता पड़ोसियों की मदद से छोटे बेटे को लेकर घाटमपुर सीएचसी पहुंचा। यहां से उसे कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि घायल का उपचार जारी है। पता चला है कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है।

ससुराल आए पति के प्राइवेट पार्ट पर पत्नी ने डाला तेजाब ऐसा ही कुछ मामला करीब एक महीने पहले आजमगढ़ से सामने आया था। जहां गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो सिधारीगंज गांव में ससुराल आए युवक के पाइवेट पार्ट पर पत्नी ने तेजाब डाल दिया। पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच जुट गई थी। वहीं, पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था।