bhabhi and her sister bit her nand and the police arrived on the information and were assaulted in gorakhpur भाभी ने बहन के साथ मिलकर ननद को दांत से काटा, सूचना पर पहुंची पुलिस से मारपीट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के गोरखपुर में पारिवारिक विवाद में भाभी ने अपने बहन के साथ मिलकर ननद पर हमला कर दिया। दोनों ने ननद को दांत से काटकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी मारपीट की। सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 03:33 PM
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कतलही गांव में शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि भाभी ने अपनी बहन के साथ मिलकर ननद पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि उसे दांत से काटकर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। एक सिपाही की वर्दी फाड़ दी गई।

बताया जाता है कि विरेंद्र यादव के परिवार में उनकी बहू निकिता (पत्नी नितेश यादव) का उनकी ननद काजल यादव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि निकिता ने अपनी छोटी बहन काजल के साथ मिलकर ननद पर हमला कर दिया। आरोप है कि दोनों बहनों ने मिलकर ननद काजल यादव को दांत से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

विरेंद्र यादव की मां सरोज देवी ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को कॉल किया। जैसे ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, दोनों हमलावर बहने उनसे भी भिड़ गईं। पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। दोनों बहनों ने मिलकर सिपाही सत्यम को थप्पड़ मारे और उसकी वर्दी फाड़ डाली। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल को बुलाना पड़ा।

मौके पर पहुंची महिला पुलिस टीम ने दोनों बहनों और उनकी मां को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले जाया गया। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि आरोपी महिलाओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पारिवारिक विवाद में हुई इस मारपीट और पुलिस पर हमले की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है।

