भाभी ने बहन के साथ मिलकर ननद को दांत से काटा, सूचना पर पहुंची पुलिस से मारपीट

यूपी के गोरखपुर में पारिवारिक विवाद में भाभी ने अपने बहन के साथ मिलकर ननद पर हमला कर दिया। दोनों ने ननद को दांत से काटकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी मारपीट की। सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी।

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कतलही गांव में शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि भाभी ने अपनी बहन के साथ मिलकर ननद पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि उसे दांत से काटकर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। एक सिपाही की वर्दी फाड़ दी गई।

बताया जाता है कि विरेंद्र यादव के परिवार में उनकी बहू निकिता (पत्नी नितेश यादव) का उनकी ननद काजल यादव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि निकिता ने अपनी छोटी बहन काजल के साथ मिलकर ननद पर हमला कर दिया। आरोप है कि दोनों बहनों ने मिलकर ननद काजल यादव को दांत से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

विरेंद्र यादव की मां सरोज देवी ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को कॉल किया। जैसे ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, दोनों हमलावर बहने उनसे भी भिड़ गईं। पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। दोनों बहनों ने मिलकर सिपाही सत्यम को थप्पड़ मारे और उसकी वर्दी फाड़ डाली। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल को बुलाना पड़ा।