Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सस्ते सोने के झांसे से रहें सावधान, इस जिले में हो गई करोड़ों की ठगी; जानें पूरा मामला

May 03, 2026 05:32 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share

आरोपियों ने गोल्ड बुकिंग के नाम पर 90 दिन में ज्वेलरी देने का झांसा देकर उनसे करीब 11 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। न तो ज्वेलरी दी गई और न ही पैसा वापस किया गया। पैसा मांगने पर जान-माल की धमकी दी जा रही है। पीड़ितों के आरोपी एजेंट बनाकर कई जिलों में करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं।

सस्ते सोने के झांसे से रहें सावधान, इस जिले में हो गई करोड़ों की ठगी; जानें पूरा मामला

UP News : सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कहीं आप सस्ते सोने के झांसे में न आ जाइएगा। सोने के बढ़े दाम के बीच सस्ते में बुकिंग और निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सनड्रापशिप प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, गोरखपुर के पुर्दिलपुर निवासी सुनील सिंह और उसके सहयोगियों राजेश कुमार, यूसुफ, कृष्णा चतुर्वेदी और मुमताज आलम उर्फ चांद ने सुनियोजित तरीके से लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

मोहनापुर, पादरी बाजार निवासी कुशाग्र सिन्हा ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने गोल्ड बुकिंग के नाम पर 90 दिन में ज्वेलरी देने का झांसा देकर उनसे करीब 11 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। समय बीतने के बाद न तो ज्वेलरी दी गई और न ही पैसा वापस किया गया। पैसा मांगने पर जान-माल की धमकी दी जा रही है। कुशाग्र के अनुसार, 3.40 लाख रुपये सुनील सिंह के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाते में, 4 लाख रुपये कंपनी के खाते में तथा 3.60 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा एक लैपटॉप और दो मोबाइल भी बुक कराए गए, जो आज तक नहीं मिले।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को लेकर शुरू की बड़ी तैयारी, 5 मई का दिन बेहद खास

इसी मामले में एक अन्य पीड़ित विकास कुमार ने भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी के आईडी के माध्यम से अलग-अलग तिथियों में कुल 2.63 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। आरोप है कि तीन माह में रकम बढ़ाकर देने और लैपटॉप उपलब्ध कराने का लालच दिया गया, लेकिन 9-10 महीने बाद भी न पैसा मिला न कोई सामान। वहीं, त्रिलोकपुर निवासी रविशंकर ने आरोप लगाया कि सुनील सिंह और उसके सहयोगियों ने उनके भाई के नाम से आईडी बनाकर करीब 1.65 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने 90 दिन में गोल्ड देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई लाभ नहीं मिला।

पीड़ितों का कहना है कि आरोपी एजेंट बनाकर गोरखपुर सहित अन्य जिलों में भी लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं। पैसा मांगने पर आरोपियों द्वारा धमकी दी जाती है और बड़े अधिकारियों से संबंध होने की बात कहकर मामला दबाने का प्रयास किया जाता है।

ये भी पढ़ें:यूपी के नाम जुड़ा एक और कीर्तिमान, 65 हजार से अधिक को मिला सीधा रोजगार
ये भी पढ़ें:तत्काल करें ये काम, सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों के डीएम को दिया ये आदेश
ये भी पढ़ें:बिना कारण बताए गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार पर लगाया 10 लाख जुर्माना

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने कहा कि तहरीर के आधार पर कंपनी के डायरेक्टर समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखधड़ी, धमकी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।