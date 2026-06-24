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दलाल से ट्रेन टिकट ले रहे हैं तो सावधान, स्कैनिंग के खेल में फंसे 11 यात्री; जानें कैसे

Ajay Singh आशीष श्रीवास्तव, गोरखपुर
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Train Tatkal Ticket News : ट्रेन की टिकट कंफर्म न हो तो सफर सुहाना नहीं रहता लेकिन इसके लिए किसी दलाल के चक्कर में न पड़ें। यह आपको किसी नई मुसीबत में डाल सकता है। गोरखपुर में 11 ऐसे यात्री पकड़े गए हैं जिसने पास टिकट तो थे लेकिन वे फर्जी  निकले। दलाल मुंबई से तत्काल टिकट बनवा कर स्कैन करा रहे हैं।

दलाल से ट्रेन टिकट ले रहे हैं तो सावधान, स्कैनिंग के खेल में फंसे 11 यात्री; जानें कैसे

Train Tatkal Ticket News : तमाम स्पेशल ट्रेनों और पहले से चल रही ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाने के बावजूद आसानी से कंफर्म टिकट मिलना अब भी दूर की कौड़ी है। ऐसे में यदि आप खुद ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग कराने की बजाए किसी दलाल से टिकट ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा करना आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के गोरखपुर में 11 यात्री मंगलवार को आरपीएफ के हत्थे चढ़ गए। जांच में पता चला कि ये यात्री जिस टिकट को अपना मानकर यात्रा कर रहे थे वह किसी और का था। इस धड़पकड़ के बाद ट्रेनों की तत्काल टिकटों को लेकर नए तरह के फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। पता चला है कि अब दलाल नए तरीके से जालसाजी को अंजाम दे रहे हैं। ये यात्री दलालों के स्कैनिंग खेल में फंस गए।

दलाल, मुंबई से तत्काल टिकट बुक कर उसे स्कैन कर अन्य स्टेशनों पर भेज रहे हैं। वहां हूबहू विंडो टिकट की तरह प्रिंट निकालकर उसे अतिरिक्त पैसा लेकर बेचा जा रहा हैं। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर से एलटीटी जा रही कुशीनगर एक्सप्रेस में पकड़ा गया। टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई ने टिकट पर बारकोड न देख हैरानी जताई। उसकी बारीकी से जांच की तो पता चला कि टिकट को फर्जीवाड़ा कर प्रिंट किया गया है। पूछताछ के दौरान यात्री ने दलाल से टिकट लेने की बात कबूली। जांच में पता चला कि यह खेल लंबे समय से चल रहा है।

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मुंबई से ही क्यों कराते हैं बुकिंग?

दरअसल, मुम्बई पीआरएस के कुछ सेकेंड पहले खुल जाने से वहां तत्काल टिकट अन्य स्टेशनों की तुलना में आसानी से बन जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए दलाल मुम्बई के विभिन्न काउंटरों से टिकट बनवाते हैं और उसे दूसरे स्टेशनों पर यात्रियों को उपलब्ध कराते हैं। चूंकि तत्काल टिकट 24 घंटे पहले ही बनता है लिहाजा मुम्बई से दूर के स्टेशनों जैसे गोरखपुर 24 घंटे के अंदर भेजना संभव नहीं हो पा रहा था।

इसी को देखते हए दलालों ने नया पैंतरा निकाला और मुम्बई से तत्काल टिकट बुक कराकर स्कैन कर उसे गोरखपुर के एजेंट को भेज दिया। यहां दलाल ने आरक्षण टिकट से मिलते हुए टिकट पर प्रिंट निकाल यात्रियों को बेच दिया। यात्री ने टिकट पर यात्रा भी शुरू कर दी लेकिन उसपर बार कोड न होने से टीटीई ने पकड़ लिया।

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फर्जी टिकट पर यात्रा कर रहे 11 यात्री पकड़े गए

आरपीएफ ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 यात्रियों को दूसरे के टिकट पर यात्रा करते पकड़ा है। सभी फर्जी आधार कार्ड के सहारे यात्रा कर रहे थे। इनमें 9 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। आरपीएफ ने यह धरपकड़ गोरखपुर से एलटीटी जाने वाली 20104 एलटीटी ट्रेन में की। जांच के दौरान फर्जी एवं एडिट किए गए आधार कार्ड और रेलवे टिकट बरामद किए गए। जब्त टिकटों की कुल कीमत 12,119 रुपये बताई गई है। मामले में यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 142 तथा टिकट दलालों के खिलाफ धारा 143 के तहत छह मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरपीएफ ने श्याम उर्फ चिंटू, दिलीप कुमार चौरसिया और राजेश समेत कई वांछित टिकट दलालों की तलाश शुरू कर दी है। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी दशरथ प्रसाद ने बताया कि टिकट दलालों का संगठित गिरोह यात्रियों को दूसरे लोगों के नाम पर बुक टिकटों और फर्जी पहचान पत्र बनाकर ऊचें दामों पर बेच रहा है। मामले की जांच उपनिरीक्षक संदीप को सौंपी गई है।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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