दलाल से ट्रेन टिकट ले रहे हैं तो सावधान, स्कैनिंग के खेल में फंसे 11 यात्री; जानें कैसे

Train Tatkal Ticket News : ट्रेन की टिकट कंफर्म न हो तो सफर सुहाना नहीं रहता लेकिन इसके लिए किसी दलाल के चक्कर में न पड़ें। यह आपको किसी नई मुसीबत में डाल सकता है। गोरखपुर में 11 ऐसे यात्री पकड़े गए हैं जिसने पास टिकट तो थे लेकिन वे फर्जी निकले। दलाल मुंबई से तत्काल टिकट बनवा कर स्कैन करा रहे हैं।

Train Tatkal Ticket News : तमाम स्पेशल ट्रेनों और पहले से चल रही ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाने के बावजूद आसानी से कंफर्म टिकट मिलना अब भी दूर की कौड़ी है। ऐसे में यदि आप खुद ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग कराने की बजाए किसी दलाल से टिकट ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा करना आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के गोरखपुर में 11 यात्री मंगलवार को आरपीएफ के हत्थे चढ़ गए। जांच में पता चला कि ये यात्री जिस टिकट को अपना मानकर यात्रा कर रहे थे वह किसी और का था। इस धड़पकड़ के बाद ट्रेनों की तत्काल टिकटों को लेकर नए तरह के फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। पता चला है कि अब दलाल नए तरीके से जालसाजी को अंजाम दे रहे हैं। ये यात्री दलालों के स्कैनिंग खेल में फंस गए।

दलाल, मुंबई से तत्काल टिकट बुक कर उसे स्कैन कर अन्य स्टेशनों पर भेज रहे हैं। वहां हूबहू विंडो टिकट की तरह प्रिंट निकालकर उसे अतिरिक्त पैसा लेकर बेचा जा रहा हैं। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर से एलटीटी जा रही कुशीनगर एक्सप्रेस में पकड़ा गया। टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई ने टिकट पर बारकोड न देख हैरानी जताई। उसकी बारीकी से जांच की तो पता चला कि टिकट को फर्जीवाड़ा कर प्रिंट किया गया है। पूछताछ के दौरान यात्री ने दलाल से टिकट लेने की बात कबूली। जांच में पता चला कि यह खेल लंबे समय से चल रहा है।

मुंबई से ही क्यों कराते हैं बुकिंग? दरअसल, मुम्बई पीआरएस के कुछ सेकेंड पहले खुल जाने से वहां तत्काल टिकट अन्य स्टेशनों की तुलना में आसानी से बन जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए दलाल मुम्बई के विभिन्न काउंटरों से टिकट बनवाते हैं और उसे दूसरे स्टेशनों पर यात्रियों को उपलब्ध कराते हैं। चूंकि तत्काल टिकट 24 घंटे पहले ही बनता है लिहाजा मुम्बई से दूर के स्टेशनों जैसे गोरखपुर 24 घंटे के अंदर भेजना संभव नहीं हो पा रहा था।

इसी को देखते हए दलालों ने नया पैंतरा निकाला और मुम्बई से तत्काल टिकट बुक कराकर स्कैन कर उसे गोरखपुर के एजेंट को भेज दिया। यहां दलाल ने आरक्षण टिकट से मिलते हुए टिकट पर प्रिंट निकाल यात्रियों को बेच दिया। यात्री ने टिकट पर यात्रा भी शुरू कर दी लेकिन उसपर बार कोड न होने से टीटीई ने पकड़ लिया।