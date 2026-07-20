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सावधान! यूपी की राजधानी में 250 क्रिमिनल ड्राइवर, किसके भरोसे स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल?

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ के तालकटोरा इलाके में एक वैन ड्राइवर ने नर्सरी में पढ़ने वाली चार साल की बच्ची से रेप किया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है लेकिन राजधानी में मासूमों पर खतरा खत्म नहीं हुआ है। यूपी कॉप पोर्टल पर दर्ज कराए गए ब्योरा में 515 स्कूली वैन या बस चालक फेल हो गए हैं। इनमें से 250 चालक अपराधी हैं।

सावधान! यूपी की राजधानी में 250 क्रिमिनल ड्राइवर, किसके भरोसे स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल?

ज्ञान प्रकाश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तालकटोरा इलाके में एक स्कूल वैन ड्राइवर ने नर्सरी में पढ़ने वाली चार साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर दिया। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत में थोड़ा सुधार होने पर बच्ची घरवालों से वैन चालक की दरिंदगी बयां की। बच्ची ने बताया कि अंकल रोज सब बच्चों को उनके घर छोड़ने के बाद उसे आगे की सीट पर बैठाते थे। उससे गंदी हरकत करते थे। मना करने पर वह वैन से फेंक देने की धमकी देते थे। बहुत डराते थे। यह तो सिर्फ एक मामला है। राजधानी में स्कूल वैन और बस चालकों की मासूमों के साथ हैवानियत की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन इस दिशा में कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि मिशन भरोसा के तहत यूपी कॉप पोर्टल पर दर्ज कराए गए ब्योरा में 515 स्कूली वैन या बस चालक फेल हो गए हैं। इनमें से 250 चालक अपराधी हैं। जिन पर किसी न किसी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

इसके साथ ही कई ड्राइवर ऐसे हैं जो जेल काट चुके हैं। स्मार्ट सिटी की मिशन भरोसा योजना के तहत जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को यह आंकड़ा भेजा गया है। तालकटोरा में चार साल की मासूम से दुष्कर्म करने का मामला सामने आने के बाद यह सवाल फिर उठ रहा है कि बच्चे कितने सुरक्षित हैं। अभिभावकों को सावधान रहने की जरूरत है कि अपने जिगर के टुकड़े को किसके हाथों में सौंप रहे हैं।

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पिछले साल जुलाई में ही इन्दिरा नगर थाना क्षेत्र में ऐसी ही एक घटना हुई थी। उसमें भी मासूम से दुष्कर्म करने का आरोपी स्कूल वैन ड्राइवर ही था। इसके बाद अगस्त माह में जिला स्तरीय परिवहन समिति की बैठक में जिलाधिकारी विशाख जी ने आरटीओ को मिशन भरोसा के तहत ड्राइवरों का सत्यापन करने के सख्त निर्देश दिए थे। मिशन भरोसा के प्रमुख आलोक सिंह के अनुसार अब तक 3300 ड्राइवरों का ब्योरा ढूंढ़ा गया है। इनमें से 1838 का पुलिस के यूपी कॉप पोर्टल पर ब्योरा दर्ज हो पाया है। इनमें भी बड़ी संख्या में ड्राइवर कोई न कोई मुकदमा दर्ज होने की वजह से सत्यापन में रिजेक्ट हो चुके हैं। साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे ड्राइवर भी मिले हैं जिनके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, छेड़छाड़ आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बावजूद इसके वैन या बस चला रहे हैं।

पुलिस-प्रेस लिखी वैन कार से ढोए जा रहे बच्चे

स्थिति यह है कि कई स्कूलों में निजी वाहन अभिभावकों ने आपस में पूल कर के तय कर लिए हैं। खुर्रम नगर से बंधा रोड जाने वाली सड़क पर प्रेस लिखी हुई प्राइवेट वैन चिह्नित हुई है। इसी तरह एक गाड़ी पर पुलिस का लोगो बना हुआ दिखा।

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बच्चों को ले जाने वाले 6172 वाहन चिह्नित

परिवहन निगम के अनुसार, शहर में स्कूलों की संख्या तीन हजार से अधिक है। स्कूल वाहनों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं। मिशन भरोसा की रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों के मुकाबले वाहनों की संख्या कई गुना अधिक है। उनकी टीम ने 6172 वाहनों को चिह्नित किया है।

पहले भी वैन ड्राइवरों ने बच्चियों से की दरिंदगी

- 19 जुलाई 2025 : इंदिरानगर में चार वर्षीय यूकेजी की छात्रा से वैन चालक मो. आरिफ ने दुष्कर्म किया। आरोपी जेल भेजा गया था।

- 29 अगस्त 2024 : गुडंबा इलाके में एलकेजी की छह वर्षीय बच्ची से वैन चालक विमलेश कुमार वर्मा ने अश्लील हरकत की। गिरफ्तार हुआ।

- 01 दिसंबर 2024 : सरोजनीनगर में कक्षा तीन की छात्रा से चालक सुनील सिंह ने छेड़छाड़ की। आरोपी जेल गया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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