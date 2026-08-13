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घर के पास बेहतर इलाज: मेडिकल कॉलेजों से मजबूत होता यूपी का हेल्थकेयर नेटवर्क

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। यह स्थानीय स्तर पर इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ, गंभीर बीमारियों में समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा।

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बीमारी अचानक आए, तो परिवार के सामने सबसे पहला सवाल होता है कि इलाज कहां मिलेगा। अस्पताल पास हो, डॉक्टर और जांच की सुविधा मिले और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ इलाज तक पहुंच हो, तो चिंता कम हो जाती है।

अगर हर गंभीर बीमारी के लिए बड़े शहर जाना पड़े, तो समय, खर्च और परेशानी बढ़ते हैं। मरीज के साथ परिवार को भी सफर करना पड़ता है।

यूपी जैसे बड़े राज्य में हेल्थकेयर नेटवर्क को जिलों और कस्बों तक मजबूत करना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज, बेहतर जिला अस्पताल, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, लैब, AIIMS और हेल्थ स्टाफ मिलकर इलाज को लोगों के करीब ला सकते हैं।

जिला स्तर पर इलाज का मजबूत आधार

मेडिकल कॉलेज केवल पढ़ाई की जगह नहीं होता। उसके साथ अस्पताल, ओपीडी, इमरजेंसी, वार्ड, लैब, डॉक्टर और नर्स का पूरा सिस्टम जुड़ता है।

जिला अस्पताल से जुड़े मेडिकल कॉलेज पहले से मौजूद अस्पताल को बेहतर जांच, ज्यादा बेड और विशेषज्ञ सेवाओं का सपोर्ट दे सकते हैं।

जहां पहले सामान्य इलाज मिलता था, वहां बच्चों, महिलाओं और गंभीर मरीजों के लिए नई सुविधाएं जुड़ सकती हैं। इससे मरीज को जिले में ही इलाज की मजबूत शुरुआत मिलती है।

जिले में सुविधा, मरीज को राहत, हेल्थ सिस्टम को मिली नई ताकत।

बड़े शहर जाने की जरूरत हो रही कम

गंभीर बीमारी में इलाज के साथ सफर भी बड़ी चुनौती बनता है। मरीज को शहर ले जाना पड़ता है और परिवार के किसी सदस्य को साथ रहना पड़ता है।

अगर बेहतर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जिले के पास हों, तो मरीज जल्दी डॉक्टर तक पहुंच सकता है और शुरुआती इलाज समय पर शुरू हो सकता है।

दुर्घटना, हार्ट की परेशानी, डिलीवरी, बच्चों की गंभीर बीमारी और सर्जरी जैसे मामलों में समय पर मिली सुविधा बड़ा फर्क डाल सकती है।

इलाज पास, भरोसा खास, परिवार को मिला राहत का एहसास।

मेडिकल एजुकेशन से तैयार हो रहे नए डॉक्टर

ज्यादा मेडिकल कॉलेज होने से प्रदेश के युवाओं को डॉक्टर बनने के ज्यादा मौके मिल सकते हैं।

ये कॉलेज केवल डॉक्टर नहीं तैयार करते। इनके साथ नर्सिंग, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी, रेडियोलॉजी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे करियर रास्ते भी खुलते हैं।

जिले में मेडिकल कॉलेज होने से आसपास के युवाओं को पढ़ाई, ट्रेनिंग और रोजगार की नई दिशा मिलती है।

रेफरल सिस्टम से इलाज की साफ राह

हर मरीज को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती। कई बीमारियां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में संभाली जा सकती हैं। कुछ मामलों में विशेषज्ञ इलाज जरूरी होता है।

मरीज पहले PHC या CHC पहुंचता है। जरूरत होने पर उसे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। गंभीर मामला हो, तो AIIMS या सुपर स्पेशलिटी सेंटर तक रेफर किया जा सकता है।

यह चेन सही चले, तो मरीज को अलग-अलग अस्पतालों में भटकना नहीं पड़ता।

क्रिटिकल केयर और लैब से तेज मदद

दुर्घटना, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और सांस की परेशानी जैसे मामलों में हर मिनट जरूरी होता है। ऐसे समय में क्रिटिकल केयर बड़ी भूमिका निभाती है।

क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पब्लिक हेल्थ लैब जिलों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अगर जांच पास में हो, तो रिपोर्ट जल्दी मिलती है और डॉक्टर इलाज का फैसला समय पर ले सकता है।

इससे गंभीर मरीज को शुरुआती इलाज के लिए दूर शहर भेजने की जरूरत कम हो सकती है।

AIIMS और सुपर स्पेशलिटी से मजबूत सपोर्ट

AIIMS जैसे संस्थान इलाज, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और विशेषज्ञ सेवाओं के बड़े सेंटर होते हैं। यूपी में रायबरेली और गोरखपुर के AIIMS कई क्षेत्रों के मरीजों के लिए भरोसा बन सकते हैं।

सुपर स्पेशलिटी सेंटर हार्ट, न्यूरो, किडनी, कैंसर, ट्रॉमा और जटिल सर्जरी जैसे मामलों में जरूरी होते हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज गंभीर मरीजों को ऐसे संस्थानों तक रेफर कर सकते हैं।

इससे जिले में शुरुआती इलाज और आगे विशेषज्ञ सुविधा तक साफ रास्ता मिलता है।

विशेषज्ञ इलाज का साथ, मरीज को मिला भरोसे का हाथ।

हेल्थ इंफ्रा से बढ़ते लोकल जॉब्स

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रोजगार की पूरी चेन भी बनाते हैं। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, वार्ड स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सुरक्षा कर्मियों की जरूरत होती है।

इसके साथ हाउसकीपिंग, मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम भी बढ़ते हैं।

बड़े अस्पताल के आसपास दवा की दुकान, किराये के कमरे, भोजनालय और छोटे सर्विस बिजनेस शुरू हो सकते हैं। इससे जिले की लोकल इकॉनमी को नया सपोर्ट मिलता है।

इलाज से सेवा, सेवा से रोजगार, हेल्थ इंफ्रा से जिले का विस्तार।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को राहत

घर के पास बेहतर इलाज का बड़ा फायदा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मिलता है। गर्भावस्था, प्रसव, टीकाकरण और बुजुर्गों की नियमित जांच के लिए पास में सुविधा जरूरी होती है।

अगर जिला स्तर पर डॉक्टर, जांच, ओपीडी और रेफरल सिस्टम मजबूत हो, तो छोटी बीमारी को गंभीर बनने से पहले संभाला जा सकता है।

महिलाओं को हर जांच के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। बच्चों को समय पर इलाज मिलता है और बुजुर्गों का फॉलो-अप आसान होता है।

पास में इलाज, परिवार को आराम, हेल्थ सुविधा से आसान हुआ हर काम।

टेलीमेडिसिन से विशेषज्ञों तक पहुंच

कई बार विशेषज्ञ डॉक्टर जिले में मौजूद नहीं होता। ऐसे में टेलीमेडिसिन से मरीज को सलाह मिल सकती है।

ऑनलाइन रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड, हेल्थ आईडी और ई-हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं मरीज की जानकारी व्यवस्थित रखने में मदद करती हैं।

फॉलो-अप के लिए हर बार लंबा सफर करने की जरूरत भी कम हो सकती है।

घर के पास इलाज से मजबूत भविष्य

यूपी का हेल्थकेयर नेटवर्क तभी मजबूत माना जाएगा, जब इलाज लोगों के करीब पहुंचे। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, AIIMS, लैब, क्रिटिकल केयर और डिजिटल हेल्थ इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

घर के पास इलाज मिलने से समय बचता है, खर्च कम हो सकता है, मरीज को जल्दी मदद मिलती है और युवाओं को हेल्थ सेक्टर में नए मौके दिखते हैं।

यह केवल अस्पताल बनाने की कहानी नहीं है। यह मरीज को भरोसा देने, परिवार की परेशानी कम करने और छोटे शहरों को हेल्थ हब बनाने की दिशा है।

जिले में सुविधा, घर के पास इलाज, यूपी हेल्थकेयर को मिला मजबूत आधार।

पाठकों के लिए नोट: यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है। इसमें हिंदुस्तान की कोई एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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