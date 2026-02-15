मोहब्बत में मिला धोखा तो प्रेमिका ने खोल दी दूल्हे की पोल, दुल्हन के परिवार वालों को सबकुछ बता दिया
शामली में उस दौरान हंगामा हो गया जब गांव की एक शादी में दूल्हे की प्रेमिका पहुंच गई। प्रेमिका ने दुल्हन के परिजनों को बताया कि दूल्हे का उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे धोखा देकर वह शादी करने आया है।
यूपी के शामली में उस दौरान हंगामा हो गया जब गांव की एक शादी में दूल्हे की प्रेमिका पहुंच गई। प्रेमिका ने दुल्हन के परिजनों को बताया कि दूल्हे का उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे धोखा देकर वह शादी करने आया है। जिसके बाद दुल्हन के परिजनों ने शादी करने से मना कर दिया। दूल्हे और उसके परिजनों को बंधक बना लिया। रविवार शाम समाज के मौजिज लोगों की पंचायत चली। जिसमें शादी का तमाम खर्च देने की बात पर समझौता हो गया। पुलिस जानकारी होने से इंकार कर रही है।
शनिवार को जलालाबाद क्षेत्र के एक गांव मे जनपद शामली के ही एक गांव से आई बारात मे दूल्हे की प्रेमिका के पहुंचने से हंगामा हो गया। युवती ने दूल्हे को अपना प्रेमी बताते हुए शादी का विरोध किया। बताया कि वह उसके साथ सहारनपुर जनपद के एक गांव मे पिछले चार साल से रह रहा है। उसने उसे शादी का झांसा दे रखा था कई दिन पूर्व वह उसे कार्य का बहाना बनाकर अपने गांव आया। वह फोन करती रही लेकिन उसने फोन बंद कर लिया।
जैसे ही उसे शादी की जानकारी मिल वह दौडी हुई मौके पर पहुची है। जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने शादी रोक दी और दूल्हे व उसके परिजनों को बंधक बना लिया। जबकि रिश्तेदार व अन्य बाराती तुरन्त ही मौका पाकर निकल गए। शनिवार रात से लेकर रविवार शाम तक गांव बिरादरी के लोगों के दोनों पक्षों की पंचायत होती रही। रविवार शाम ग्रामीणों ने लेनदेन के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता करवा दिया। दूल्हे की प्रेमिका को भी दुल्हन के परिजनो ने मोबाइल लेकर वही बैठाए रखा।
जयमाल से पहले आई ‘पत्नी’, भाग निकला दूल्हा
वहीं दूसरी ओर कानपुर देहात में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। हरदुआ थाना क्षेत्र के मूसानगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी कानपुर नगर के श्याम नगर निवासी राहुल उर्फ आकाश दीक्षित के साथ तय की थी। गोद भराई से लेकर तिलक समारोह का आयोजन हो चुका था। दान दहेज का सामान भी वर पक्ष ने शादी से पहले ही ले लिया था। शुक्रवार को बाराती पूरे तामझाम के साथ रायपुर के गेस्ट हाउस पहुंचे। जनातियों ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत सत्कार किया। बारात द्वारचार के लिए पहुंच गई। द्वारचार और दुर्गा जनेऊ के बाद जयमाल की तैयारी चल रही थी तभी यूपी डॉयल 112 मौके पर पहुंची।
कानपुर नगर के खांड़ेपुर निवासी दीपमाला ने दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए शादी रुकवाने की गुहार लगाई। दूल्हे के पहले से ही शादीशुदा होने की जानकारी लगते ही जनाती भड़क गए। उन्होंने शादी से इनकार करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके का फायदा उठाकर दूल्हा और कई बाराती निकल भागे। पुलिस मौके से दूल्हे के पिता रमेश चंद्र दीक्षित व चचेरे भाई अंकुर दीक्षित को पुलिस थाने ले आई। इधर घटना के बाद दोनों पक्षों में समझौते की बातचीत जारी थी। 16 घंटे बीतने के बाद भी आपसी सहमति नहीं बन सकी है। गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है। समझौता नहीं होने पर तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
