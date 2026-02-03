खालिद से मिला धोखा, फिर शोएब से की शादी; अब लव मैरिज के तीन महीने बाद महिला की हत्या

संक्षेप: कानपुर के एकअपार्टमेंट में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर फरार हो गया। महिला के चेहरे पर चोट के कई निशान थे। मृतका ने तीन महीने पहले लव मैरिज की थी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पनकी के अपार्टमेंट में सोमवार को एक महिला का शव मिला। चेहरे पर चोट के कई निशान मिले हैं। मृतका की मां चित्रा की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, महिला ने तीन महीने पहले लव मैरिज की थी। वहीं 6 साल पहले भी मृतका ने एक युवक के संग प्रेम विवाह किया था।

दीपिका सैनी ने रामगंगा एनक्लेव रतनपुर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर सौरभ दुबे उर्फ शोएब से अक्टूबर 2025 में लव मैरिज किया था। पड़ोसियों के मुताबिक दंपति के बीच झगड़ा हुआ था। देर शाम उसके भाई कुलदीप ने फोन किया तो दीपिका ने कॉल रिसीव नहीं की। कुलदीप फ्लैट पर पहुंचा, जहां सौरभ उर्फ शोएब था। आयुष के पूछने पर उसने कहा कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है और कमरे में है। कुलदीप कमरे में गया तो दीपिका बिस्तर पर मृत पड़ी थी। पुलिस को सूचना देने के लिए फोन निकाला, शोएब मौके से फरार हो गया। डीसीपी पश्चिम के मुताबिक दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।