यूपी में कोल्ड्रिफ के अलावा दो और कफ सिरप रडार पर, बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा

संक्षेप: यूपी में कोल्ड्रिफ के अलावा दो और कफ सिरप रडार पर है। अभी तक की जांच और छापेमारी में कोल्ड्रिफ तो नहीं मिला मगर अब प्रदेश में दो और कफ सिरप की खोजबीन शुरू हो गई है।

यूपी में कफ सिरप निर्माताओं और बेचने वालों पर अभी और शिकंजा कसेगा। अभी तक की जांच और छापेमारी में कोल्ड्रिफ तो नहीं मिला मगर अब प्रदेश में दो और कफ सिरप की खोजबीन शुरू हो गई है। यह सिरप हैं, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ। कोल्ड्रिफ के अलावा भारत में बने इन दोनों सिरप को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने खतरनाक बताया है। इसे लेकर चेतावनी जारी की है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. रोशन जैकब ने सभी जिलों को रेस्पिफ्रेश टीआर व रीलाइफ सिरप की भी जांच के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में नकली दवाओं का बड़ा कारोबार है। इस खेल से जुड़े अंतर्राज्यीय कॉकस की यूपी में जड़ें गहरी हैं। नामचीन कंपनियों के नाम से बनीं दवाएं और सिरप यहां बड़े पैमाने पर खपाए जा रहे हैं। हाल ही में आगरा में एक बड़ा मामला सामने आया था जबकि मंगलवार को लखीमपुर खीरी में भी नारकोटिक्स विंग ने करीब 70 लाख रुपये की दवाएं पकड़ी थीं। राजस्थान व मध्य प्रदेश में हाल ही में कई बच्चों की मौत का कारण कोल्ड्रिफ कफ सिरप को बताया गया है। इसी के चलते कफ सिरप को लेकर केंद्र ने यूपी सहित सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की। जिसमें पांच साल तक के बच्चों को कफ सिरप न देने और इससे बड़ों को चिकित्सक की सलाह पर ही देनें को कहा गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोल्ड्रिफ के अलावा पिछले सालों में जिन कफ सिरप पर कार्रवाई हुई, उनके सहित तमाम कंपनियों के कफ सिरप के सैंपल लिए गए हैं। इनकी संख्या तकरीबन 800 है। आयुक्त डा. जैकब के अनुसार लैब में इनकी जांच चल रही है। अब तक सामने आए दो दर्जन से अधिक नतीजों में कोई भी अनसेफ नहीं मिला है। अब डब्ल्यूएचओ के रीलाइफ व रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप को खतरनाक बताए जाने के बाद प्रदेश में इनकी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर की ओर से इस संबंध में सभी औषधि निरीक्षकों को जांच के लिए कहा गया है।