Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शिक्षकों को प्रताड़ित करने के आरोप में बीईओ सस्पेंड, देवरिया की घटना के बाद शिक्षा विभाग सतर्क

Mar 18, 2026 06:46 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
share

बीईओ पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों से संचालित समर कैम्प का मानदेय समय से उपलब्ध नहीं कराया। सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक जियाउल्लाह खां की पत्रावली समय से न देने के भी आरोप लगाए गए। यही नहीं गठित जांच समिति के सामने जवाब भी नहीं दिया गया। इससे जांच प्रभावित है।

शिक्षकों को प्रताड़ित करने के आरोप में बीईओ सस्पेंड, देवरिया की घटना के बाद शिक्षा विभाग सतर्क

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बिधनू को शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज ने विभागीय आदेशों की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, शिक्षकों की प्रताड़ना करने के आरोप में सोमवार को निलंबित कर दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद इसकी संस्तुति की थी। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने की है। बता दें देवरिया में एक सहायक अध्यापक द्वारा अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर लिए जाने के मामले के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी छोटी-बड़ी शिकायतों पर खुद नजर रखते हुए कार्यवाही कर रहे हैं।

निलंबन के बाद प्रकरण की जांच के लिए मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर नगर से संबद्ध कर दिया गया है। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामता राम पाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर के 31 जनवरी 2026 को भेजे गए पत्र का हवाला दिया गया है। आरोप लगाया गया कि डीएम के स्तर पर बुलाई गई विभागीय समीक्षा बैठक में प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों से संचालित समर कैम्प का मानदेय समय से खण्ड शिक्षा अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराया। सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक जियाउल्लाह खां की पत्रावली समय से न देने के भी आरोप लगाए गए। गठित जांच समिति के सामने जवाब भी नहीं दिया गया। इससे जांच प्रभावित है।

ये भी पढ़ें:यूपी की इस फरार BSA और क्लर्क के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट, हो सकती है कुर्की

क्या हुआ था देवरिया में?

यूपी के देवरिया के एक स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह ने उत्पीड़न और बहाली के नाम पर 16 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप लगाते हुए 20 फरवरी की रात को गोरखपुर में सुसाइड कर लिया था। आत्महत्या से पहले शिक्षक ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट और वीडियो भी जारी किया था। इस मामले में प्रारम्भिक जांच के बाद देवरिया की बीएसए शालिनी श्रीवास्तव 27 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया था। उनके और लिपिक संजीव सिंह पर केस दर्ज किया गया है। दोनों फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी गोरखपुर ने 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उनकी तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी: रिटायर्ड शिक्षिका को स्कूल खुलवाने के नाम पर ठगा, ट्रांसफर कराए 1.57 करोड़

पारदर्शिता बरतने के आदेश

शिक्षा विभाग में शिक्षकों से जुड़े तमाम कामों में पारदर्शिता बरते जाने के लिए शासन स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शिक्षकों के अवकाश आदि की प्रक्रिया को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। इसके अलावा विभाग में कई स्तरों से मानीटरिंग की जा रही है।

ये भी पढ़ें:UP की इस इनामी महिला BSA पर कसता जा रहा शिकंजा, पुलिस ने इस जिले में डाला डेरा
ये भी पढ़ें:अपने बुने जाल में फंसती जा रहीं ये महिला BSA, घर से मिले DVR ने मुश्किलें बढ़ाईं
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |