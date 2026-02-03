Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbeing a son in law does not entitle you to access father in law s personal information information commission
दामाद होना श्वसुर की निजी जानकारी हासिल करने का हक नहीं, सूचना आयोग का दिलचस्प फैसला

दामाद होना श्वसुर की निजी जानकारी हासिल करने का हक नहीं, सूचना आयोग का दिलचस्प फैसला

संक्षेप:

सूचना आयोग ने कहा है कि दामाद होना श्वसुर की निजी जानकारी हासिल करने का हक नहीं देता है। साफ किया कि RTI अधिनियम का उद्देश्य निजी मुकदमों के लिए साक्ष्य जुटना नहीं है। कुलवंत ने RTI के तहत श्वसुर की माली हैसियत जानने के लिए उनके वेतन, जीपीएफ, लोन, एडवांस से लेकर चल-अचल संपत्ति का विवरण मांग लिया था।

Feb 03, 2026 11:26 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

राज्य सूचना आयोग ने एक अहम और दिलचस्प फैसला सामने आया है। इस फैसले में सूचना आयोग ने कहा है कि दामाद होना श्वसुर की निजी जानकारी हासिल करने का हक नहीं देता है। साथ ही यह भी साफ किया है कि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य निजी मुकदमों के लिए साक्ष्य जुटना नहीं है। फैसला राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला कुलवंत सिंह का था। उन पर पत्नी ने 26 लाख रुपये दहेज लेने का आरोप लगाया तो कुलवंत ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत श्वसुर की माली हैसियत जानने के लिए उनके वेतन, जीपीएफ, लोन, एडवांस से लेकर चल-अचल संपत्ति का विवरण मांग लिया था। आवेदन बिजनौर जिले के नजीबाबाद तहसीलदार के यहां किया गया था क्योंकि उनके श्वसुर तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात थे।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में बीएलओ ने खाया जहर, जेब से मिली चिट्ठी; लिखी है ये बात

सूचना न मिलने पर कुलवंत सूचना आयोग पहुंचे थे। कुलवंत का तर्क था कि वह जिनका विवरण मांग रहे हैं वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उनके श्वसुर हैं। इसके अलावा यह सूचना उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुकदमे में वह इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार सदन के पटल पर पहली बार पेश करेगी ये रिपोर्ट, राज्यपाल अभिभाषण के बाद

सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट तमाम फैसलों में स्पष्ट कर चुका है कि वेतन विवरण, आयकर अभिलेख, भविष्य निधि, ऋण, पारिवारिक विवरण संपत्ति संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती हैं, जिन्हें आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता। आरटीआई का उद्देश्य निजी मुकदमों के लिए साक्ष्य जुटाना नहीं है, और न ही यह कानून किसी व्यक्ति की निजता में अकारण हस्तक्षेप की अनुमति देता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |