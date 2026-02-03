दामाद होना श्वसुर की निजी जानकारी हासिल करने का हक नहीं, सूचना आयोग का दिलचस्प फैसला

संक्षेप: सूचना आयोग ने कहा है कि दामाद होना श्वसुर की निजी जानकारी हासिल करने का हक नहीं देता है। साफ किया कि RTI अधिनियम का उद्देश्य निजी मुकदमों के लिए साक्ष्य जुटना नहीं है। कुलवंत ने RTI के तहत श्वसुर की माली हैसियत जानने के लिए उनके वेतन, जीपीएफ, लोन, एडवांस से लेकर चल-अचल संपत्ति का विवरण मांग लिया था।

राज्य सूचना आयोग ने एक अहम और दिलचस्प फैसला सामने आया है। इस फैसले में सूचना आयोग ने कहा है कि दामाद होना श्वसुर की निजी जानकारी हासिल करने का हक नहीं देता है। साथ ही यह भी साफ किया है कि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य निजी मुकदमों के लिए साक्ष्य जुटना नहीं है। फैसला राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने दिया है।

मामला कुलवंत सिंह का था। उन पर पत्नी ने 26 लाख रुपये दहेज लेने का आरोप लगाया तो कुलवंत ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत श्वसुर की माली हैसियत जानने के लिए उनके वेतन, जीपीएफ, लोन, एडवांस से लेकर चल-अचल संपत्ति का विवरण मांग लिया था। आवेदन बिजनौर जिले के नजीबाबाद तहसीलदार के यहां किया गया था क्योंकि उनके श्वसुर तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात थे।

सूचना न मिलने पर कुलवंत सूचना आयोग पहुंचे थे। कुलवंत का तर्क था कि वह जिनका विवरण मांग रहे हैं वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उनके श्वसुर हैं। इसके अलावा यह सूचना उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुकदमे में वह इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।