क्राइम के वक्त नाबालिग रहने से राहत नहीं, 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को 20 साल जेल

संक्षेप: परचून की दुकान पर बेसन लेने गई पांच वर्ष की बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले अल्प वयस्क को ADJ द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास के अलावा 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से भी दण्डित किया है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा में 21 साल के एक परचून दुकानदार को पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय बोर्ड ने मामला विशेष पोक्सो अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। हालाँकि अपराध के समय अपराधी 17 वर्ष का था, फिर भी बोर्ड ने अपराध की "गंभीर और क्रूर प्रकृति" का हवाला देते हुए, उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया।

परचून की दुकान पर बेसन लेने गई पांच वर्ष की बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले अल्प वयस्क को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास के अलावा 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से भी दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी साहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद चतुर्वेदी और विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 18 में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहां बच्चा 16 वर्ष से अधिक उम्र का है और उसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता है, किशोर न्याय बोर्ड ऐसे अपराध करने के लिए प्रारंभिक निर्णय लेगा। मिली जानकारी के अनुसार मथुरा के कोसी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पांच वर्षीय बच्ची 19 जनवरी 2021 की शाम को घर के पास परचून की दुकान से बेसन लेने गई थी।

दुकान पर मौजूद अल्प वयस्क बच्ची को दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्ची जब वापस आई तो वह रो रही थी। बच्ची की मां ने जब वजह पूछी तो वह रोने लगी। बच्ची ने बताया कि दुकान पर मौजूद अल्प वयस्क ने उसके साथ कुकर्म किया है। बच्ची के पिता ने अल्प वयस्क के खिलाफ बच्ची से कुकर्म करने की रिपोर्ट कोसी थाने में दर्ज कराई थी।