एनसीएल अधिकारी की सिर कटी लाश मिली, आईआईटी के बाद ज्वाइन की थी कोल इंडिया

यूपी के सोनभद्र में एनसीएल के अधिकारी की सिर कटी लाश मिली है। पुलिस हत्या या हादसा, दोनों एंगल पर जांच में जुटी है। अधिकारी का मोबाइल गायब है। सबसे पहले उसकी पड़ताल हो रही है।

सिंगरौली / शक्तिनगर, (सोनभद्र) हिन्दुस्तान टीम। यूपी के सोनभद्र में एनसीएल के अधिकारी रजत प्रताप सिंह की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मचा है। धड़ से कुछ दूरी पर ही सिर भी पड़ा मिला है। उनका मोबाइल फोन गायब है। शव सीईटीआई कॉलोनी के समीप रेलवे फाटक से महज करीब 25 मीटर की दूरी पर मिला। पुलिस हत्या, हादसा समेत कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। कानपुर आईआईटी से पास आउट और मेधावी रजत की घर में इस समय शादी की बातचीत चल रही थी। ऐसे समय दर्दनाक वारदात की खबर से पूरा परिवार बदहवाश है।

कानपुर देहात के राजपुर क्षेत्र के कमलपुर गांव निवासी शिवकुमार दोहरे कई वर्ष पहले औरैया के बनारसी दास मोहल्ले में मकान बनाकर रहने लगे थे। शिवकुमार का बेटा 30 वर्षीय रजत प्रताप सिंह एनसीएल की झिंगुरदह परियोजना में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थे। वह परियोजना क्षेत्र में रहते भी थे। रविवार सुबह उनका शव मोरवा थाना क्षेत्र के सीईटीआई गेट के पास मिला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव की पहचान कर घटना की जानकारी परिजनों को दी।

मोबाइल फोन से मिल सकता है सुराग घटना की जानकारी मिलने के बाद दोपहर करीब तीन बजे परिजन भी मौके पर पहुंच गए। रजत के मामा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से मोबाइल फोन गायब था। पुलिस का मानना है कि उससे सुराग मिल सकता है। पुलिस मोबाइल की तलाश में लगी है। सीडीआर निकालने में भी जुट गई है। मोरवा थाने के एसआई ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है।

आईआईटी कानपुर का मेधावी छात्र था रजत के पिता शिवकुमार कानपुर देहात के निनहौरा, राजपुर में सरकारी शिक्षक हैं, जबकि रजत की मां सुशीला औरैया के अजीतमल क्षेत्र के जगतपुर में शिक्षिका हैं। परिजनों के मुताबिक, रजत ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया था। वर्ष 2018 में कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी मिलने के बाद परिवार की खुशियां और बढ़ गई थीं।

भाई-बहन हो गए बदहवास दो भाइयों में बड़े रजत की मौत से छोटा भाई हर्ष उर्फ स्वर्ण प्रताप सिंह भी बदहवास है। वह पढ़ाई कर रहा है। वहीं, इकलौती बहन तिर्वा में एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रही है। भाई की मौत की खबर ने उसे भी झकझोर दिया। पिता और मां को सांत्वना देने के लिए मोहल्ले के लोगों और परिचितों का तांता लगा रहा।