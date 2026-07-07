जीवनसाथी ऐप पर तलाकशुदा महिला से दोस्ती, गोरखपुर से बुलाया मिलने को, फिर होटल में...
जीवनसाथी ऐप पर तलाकशुदा महिला से दोस्ती के बाद युवक ने मिलने के लिए गोरखपुर से लखनऊ बुला लिया। इसके बाद होटल में महिला का दो दिन तक रेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक होटल में महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। गोरखपुर की एक तलाकशुदा महिला की जीवनसाथी ऐप के जरिए युवक से दोस्ती हुई। आरोपी युवक ने महिला को चारबाग के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। होटल में ही दो दिन तक रहकर महिला से दुष्कर्म किया। फिर मौका देखकर महिला के जेवरात और 31 हजार रुपए लेकर भाग गया। इस मामले में नाका पुलिस ने पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
गोरखपुर की तलाकशुदा महिला ने 20 मई को दुष्कर्म की रिपोर्ट नाका कोतवाली में दर्ज कराई थी। डीसीपी पश्चिमी कमलेश दीक्षित ने बताया कि पीड़िता ने जीवन साथी ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। अप्रैल में एजाज मिर्जा से उसकी ऐप के जरिए बातचीत शुरू हुई। एजाज ने पीड़िता को बताया कि वह अहमदाबाद में रहता है। कई दिन तक बातचीत के बाद एजाज ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
आरोप है कि एजाज ने शादी की बात करने के लिए 16 मई को लखनऊ बुलाया था। चारबाग के क्रिस्टल होटल में आरोपी एजाज से मुलाकात हुई। शादी का झांसा देकर होटल में दो दिन तक दुष्कर्म किया। फिर पीड़िता से काम की बात कहकर 25 हजार रुपए नकद, छह हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। उसके बाद चेन और झुमका लेकर फरार हो गया था। काफी देर तक एजाज होटल नहीं आया तो पीड़िता ने उसका मोबाइल मिलाया। मोबाइल स्विच ऑफ जाने लगा। इस पर पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ। दरोगा रवीश भाटी ने बताया कि दुष्कर्म की दर्ज रिपोर्ट पर आरोपी एजाज की तलाश की जा रही थी। आरोपी एजाज को मंगलवार को चारबाग के बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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