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जीवनसाथी ऐप पर तलाकशुदा महिला से दोस्ती, गोरखपुर से बुलाया मिलने को, फिर होटल में...

By Deep Pandey
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जीवनसाथी ऐप पर तलाकशुदा महिला से दोस्ती  के बाद युवक ने मिलने के लिए गोरखपुर से लखनऊ बुला लिया। इसके बाद होटल में महिला का दो दिन तक रेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जीवनसाथी ऐप पर तलाकशुदा महिला से दोस्ती, गोरखपुर से बुलाया मिलने को, फिर होटल में...

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक होटल में महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। गोरखपुर की एक तलाकशुदा महिला की जीवनसाथी ऐप के जरिए युवक से दोस्ती हुई। आरोपी युवक ने महिला को चारबाग के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। होटल में ही दो दिन तक रहकर महिला से दुष्कर्म किया। फिर मौका देखकर महिला के जेवरात और 31 हजार रुपए लेकर भाग गया। इस मामले में नाका पुलिस ने पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

गोरखपुर की तलाकशुदा महिला ने 20 मई को दुष्कर्म की रिपोर्ट नाका कोतवाली में दर्ज कराई थी। डीसीपी पश्चिमी कमलेश दीक्षित ने बताया कि पीड़िता ने जीवन साथी ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। अप्रैल में एजाज मिर्जा से उसकी ऐप के जरिए बातचीत शुरू हुई। एजाज ने पीड़िता को बताया कि वह अहमदाबाद में रहता है। कई दिन तक बातचीत के बाद एजाज ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।

आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

आरोप है कि एजाज ने शादी की बात करने के लिए 16 मई को लखनऊ बुलाया था। चारबाग के क्रिस्टल होटल में आरोपी एजाज से मुलाकात हुई। शादी का झांसा देकर होटल में दो दिन तक दुष्कर्म किया। फिर पीड़िता से काम की बात कहकर 25 हजार रुपए नकद, छह हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। उसके बाद चेन और झुमका लेकर फरार हो गया था। काफी देर तक एजाज होटल नहीं आया तो पीड़िता ने उसका मोबाइल मिलाया। मोबाइल स्विच ऑफ जाने लगा। इस पर पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ। दरोगा रवीश भाटी ने बताया कि दुष्कर्म की दर्ज रिपोर्ट पर आरोपी एजाज की तलाश की जा रही थी। आरोपी एजाज को मंगलवार को चारबाग के बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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