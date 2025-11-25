बारात निकलने से पहले दूल्हे के घर पहुंची प्रेमिका, ससुराल की जगह थाने पहुंचा प्रेमी

संक्षेप: जौनपुर में सोमवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया जब बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे की प्रेमिका थाने पहुंचकर गंभीर आरोप लगाने लगी। घर पर बैंड-बाजा बज रहा था और पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लेकर थाने पहुंच गई।

यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां खुटहन थाना क्षेत्र के लवायन गांव में सोमवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया जब बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे की प्रेमिका थाने पहुंचकर गंभीर आरोप लगाने लगी। इधर, घर पर बैंड-बाजा बज रहा था और बरात निकलने की तैयारियां जोरों पर थीं, उधर प्रेमिका की तहरीर पर पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया।

लवायन गांव के रहने वाले एक युवक की शादी क्षेत्र के ही एक गांव में तय हुई थी। सोमवार को नाते-रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। बारात की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। इसी बीच पुलिस पहुंचकर दूल्हे को थाने ले गई। इसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। थाने पहुंची झारखंड की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि युवक (दूल्हा) झारखंड में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। शादी का झांसा देकर पिछले चार वर्षों से शारीरिक संबंध बना रहा है। अब चोरी-छिपे दूसरी शादी करने जा रहा है।

महिला ने बताया कि जानकारी मिलने पर वह सीधे झारखंड से थाने पहुंची है। उधर, लड़की पक्ष शाम तक बरात का इंतजार करता रहा। न आने पर जब उन्होंने फोन से जानकारी ली तो पूरा मामला सामने आया। इसके बाद कन्या पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच लेनदेन और अन्य खर्चों को लेकर देर रात तक पंचायत भी चलती रही। गांव में घटना की चर्चा बनी रही।