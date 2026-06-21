पंचायत चुनाव से पहले साधी प्रधानी की दुश्मनी, प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए करा दी गोकशी

18 जून को गन्ने के एक खेत में गोवंशीय बछड़े के अवशेष मिलने के बाद गोकशी का केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच और सर्विलांस के दौरान कई चौंकाने वाली बातें पता चलीं। शनिवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान फैजान उर्फ सोनू को पैर में गोली लगने से घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया।

यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे अभी तक यह साफ नहीं है लेकिन इसके दावेदार अपने-अपने ढंग से तैयारी में जरूर जुट गए हैं। तरह-तरह के दांव-पेंच भी आजमाए जाने लगे हैं। ऐसे ही एक दांव पेंच का मामला बिजनौर से सामने आया है जहां एक ग्राम प्रधान ने अपने प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए गोकशी करा दी। तीन दिन पहले गोकशी की इस घटना का पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा करते हुए ग्राम प्रधान समेत पांच आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार, आगामी प्रधान चुनाव और पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोकशी के मामले में फंसाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

नूरपुर पुलिस के मुताबिक 18 जून को चांगीपुर के एक गन्ने के खेत में गोवंशीय बछड़े के अवशेष मिलने के बाद गोकशी का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच और सर्विलांस के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शनिवार देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान फैजान उर्फ सोनू को पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में ग्राम प्रधान जगपाल, उसके भाई किरणपाल उर्फ लाला, रामअवतार, ब्रह्मपाल उर्फ संता और फैजान उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार जुबेर, सलमान और फारूख उर्फ पप्पू की तलाश जारी है।

प्रधानी चुनाव और पुरानी रंजिश बनी वजह पूछताछ में फैजान ने पुलिस को बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान जगपाल और उनके समर्थकों की गांव के ही हसन से पुरानी राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिश थी। आरोप है कि हसन का प्रभाव कम करने और उसे गोकशी के मामले में फंसाकर जेल भिजवाने के लिए पूरी योजना बनाई गई थी। इसके तहत बछड़ा लाकर उसकी हत्या की गई और अवशेष एक खेत में फेंक दिए गए। बाद में पहले से तय योजना के अनुसार पुलिस को सूचना देकर हसन और उसके साथियों पर आरोप लगाए गए।

तमंचा और पशु वध के उपकरण बरामद पुलिस ने मुठभेड़ में घायल आरोपी फैजान के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा पशु वध में प्रयुक्त चापड़, छुरी, लकड़ी का गुटका और दो रस्सियां बरामद की गई हैं।