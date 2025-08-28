Before UP Panchayat elections, another order of Panchayati Raj Department cancelled, will the problems of Pradhans incre यूपी पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग का एक और आदेश रद्द, प्रधानों की मुश्किल बढ़ेगी?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर अलग-अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। करोड़ों लोगों की नजर पंचायती राज विभाग पर टिकी हैं। वही पंचायती राज विभाग अजब गजब आदेश जारी कर रहा है। प्रधानों को लेकर एक आदेश जारी हुआ था। अब उसे रद्द कर दिया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 12:03 AM
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच पंचायती राज विभाग का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले आए एक आदेश ने खलबली मचाई तो रद्द हुआ। अब ग्राम प्रधानों को लेकर जारी आदेश रद्द कर दिया गया है। अब प्रधानों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकेगा। यह शिकायत व्यक्ति अपने जिले के डीएम या फिर सरकार से कर सकता है। पंचायती राज विभाग की ओर से पहले आदेश किया गया था कि ग्राम प्रधान की शिकायत सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, जो उस ग्राम पंचायत का निवासी हो। निलंबित किए गए संयुक्त निदेशक एसएन सिंह की ओर से यह दूसरा विवादित आदेश जारी किया गया था जिसे रद्द कर दिया गया है।

इससे पहले यादव और मुसलमानों के अवैध कब्जे की जांच करने और उन पर एक्शन का निर्देश दिया गया था। निर्देश की कॉपी वायरल होते ही खलबली मच गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसे लेकर गंभीर हो गए थे। योगी के निर्देश के बाद एनएस सिंह को निलंबित भी कर दिया गया था।

निलंबित संयुक्त निदेशक एसएन सिंह ने 31 जुलाई को आदेश जारी किया था कि ग्राम प्रधान के खिलाफ स्थानीय निवासी ही हलफनामा देकर शिकायत कर सकेगा। बाकी कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता। सभी जिलों के डीएम को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। अब विवाद बढ़ने पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक संजय कुमार बरनवाल की ओर से इस विवादित आदेश को निरस्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश उप्र पंचायत राज (प्रधानों,उप प्रधानों व सदस्यों को हटाए जाना) जांच नियमावली 1997 के प्राविधानों के विपरीत है।

वहीं 18 अप्रैल 2019 को जारी शासनादेश के भी विपरीत है। इस संबंध में राजधानी के रहने वाली प्रवीण कुमार मौर्य ने शिकायत की थी और उसके बाद यह कदम उठाया गया। मालूम हो कि एसएन सिंह को संयुक्त निदेशक के पद से बीते दिनों इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने गांव में पट्टों की जमीन से यादव और मुसलमानों से कब्जा हटाए जाने का आदेश जारी किया था।

