Before UP Panchayat elections, activities in villages intensify, complaints of Gram pradhan increased, DM in action यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में सरगर्मियां तेज, ग्राम प्रधानों की शिकायतें बढ़ीं, ऐक्शन में DM
यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में सरगर्मियां तेज, ग्राम प्रधानों की शिकायतें बढ़ीं, ऐक्शन में DM

UP Panchayat election: यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ग्राम पंचायतों के प्रधानों की शिकायतें तेज हो गई हैं। डीएम ऐक्शन में हैं। शिकायत की जांच कराने के लिए डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारी सहित एक तकनीकी अधिकारी की टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:55 AM
यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भले ही अभी तिथियां तय न हों लेकिन गंवई राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के प्रधानों की शिकायतें तेज हो गई हैं। गांव के विकास कार्यों में मनमानी, भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग लोग शपथपत्र पर शिकायत करके कर रहे हैं। लखीमपुर में पहले जहां महीने में एक या दो शिकायतें आती थी वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 10 तक पहुंच गया है। शपथपत्र पर आने वाली शिकायत की जांच कराने के लिए डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारी सहित एक तकनीकी अधिकारी की टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

पंचायत राज विभाग में प्रधानों की शिकायतों के आंकड़े अगर देखे जाएं तो अब तक महीने में एक-दो शिकायतें पहुंचती थी। लेकिन पंचायत चुनाव नजदीक आते देख अब शिकायतें बढ़ गई हैं। प्रधान के खिलाफ शिकायतें शपथ पत्र पर दी जा रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस महीने अब तक 10 ग्राम पंचायतों के प्रधानों की शिकायतें की गई हैं। इसमें कुंभी गोला के सुहेला, बांकेगंज के बाबरपुर, पसगवां के जमुका, नकहा के दोनवा, कुंभी गोला की ग्राम पंचायत जड़ौरा प्रधान की शिकायत की गई है। इसके अलावा नकहा के सैदीपुर हरैया, निघासन के भेडौरी, पसगवां के पनई, बांकेगंज की भुड़वारा, कुंभी गोला की ग्राम पंचायत सिंकदराबाद के प्रधान की शिकायत की गई है। शिकायतें की जांच के लिए डीएम ने एक जिला स्तरीय अधिकारी व एक तकनीकी अधिकारी की टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

डीपीआरओ विशाल सिंह ने बताया कि इधर प्रधानों की शिकायतें बढ़ी हैं। ज्यादातर शिकायतों में खंड़जा, सड़क, आवास व मनरेगा में फर्जीवाड़ा की गई हैं। हैंडपंप रिबोर,स्ट्रीट लाइट, तालाब सौंदर्यीकरण आदि तमाम आरोपों की शिकायतें हैं।

