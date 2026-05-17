सुहागरात से पहले नई नवेली दुल्हन को लगा तगड़ा झटका, दूल्हे ने फंदे से लटककर दी जान

कानपुर में शादी के बाद दुल्हन को विदा कराकर लाने के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे ने आत्महत्या कर ली। एक दिन पहले ही लाल जोड़ा पहनने वाली दुल्हन पति की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

UP News: यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शादी के बाद दुल्हन को विदा कराकर लाने के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे ने आत्महत्या कर ली। एक दिन पहले ही लाल जोड़ा पहनने वाली नई नवेली दुल्हन पति की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। यह दर्दनाक घटना सजेती थाना क्षेत्र के गुरैयनपुर गांव में घटित हुई। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

जानकारी के मुताबिक छोटे निषाद का 23 साल बेटा कमलेश गुजरात के सूरत में प्राइवेट नौकरी करता था। वह 20 दिन पहले गांव आ गया था। उसकी शादी हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के हरेटा गांव में तय थी। गुरुवार को बारात आनी थी। तय समय पर बाराती नाचते-गाते वधू पक्ष के घर पहुंचे। यहां अंजली संग कमलेश की शादी हुई। इसके बाद शुक्रवार दोपहर वह दूल्हन को विदा करा गांव लौटा।

बड़े भाई मुकेश ने बताया कि खाने के बाद वह बाहर जाने लगा। पूछने पर बताया कि लघुशंका जा रहा। जब नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। टिकवांपुर रोड पर एक ट्यूबवेल के पास पेड़ पर फंदे के सहारे शव लटकता मिला। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि रात में खाने के दौरान परिवार में आपस में विवाद हुआ था। हो सकता है इसी वजह से उसने जान दी हो। एसओ अनुज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

शादी समारोह में दबंगों का तांडव, मारपीट के बाद लौटी बारात उधर, हरदोई के टड़ियावां थाना क्षेत्र में 15 मई की रात शादी समारोह के दौरान दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में पहुंचे आरोपियों ने दूल्हा पक्ष और लड़की पक्ष के लोगों पर लाठी-डंडों से हमला किया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जबकि दूल्हे के भाई की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद बारात बिना शादी के लौट गई।