Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBefore the UP Panchayat elections, 223 Gram Panchayats are going to get this gift on the New Year
यूपी पंचायत चुनाव से पहले नए साल पर 223 ग्राम पंचायत को मिलने जा रही है ये सौगात

यूपी पंचायत चुनाव से पहले नए साल पर 223 ग्राम पंचायत को मिलने जा रही है ये सौगात

संक्षेप:

गांवों के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले नए साल पर 223 ग्राम पंचायत को सौगात मिलने जा रही है। लखीमपुर के इन ग्राम पंचायतों के युवाओं की पढ़ाई आसान होगी।

Wed, 3 Dec 2025 08:17 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पढ़ने और लिखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले नए साल की शुरुआत में ही लखीमपुर खीरी की 223 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की शुरुआत होगी। लाइब्रेरी स्थापना की प्रक्रिया अन्तिम चरण में चल रही है। ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी शुरू होने से गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आसानी होगी। ग्रामीण छात्रों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। पहले चरण में उन ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई जा रही है जहां पंचायत भवन में कक्ष उपलब्ध है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांवों के युवा भी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर सकें इसके लिए ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने का निर्देश शासन ने दिया है। जिले की 223 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की जगह चिन्हित कर ली गई है। पंचायती राज विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। एक लाइब्रेरी पर चार लाख रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। इस बजट से लाइब्रेरी कक्ष को सुसज्जित करने के साथ ही कक्ष में कम्प्यूटर, इंटरनेट की व्यवस्था, किताबें और फर्नीचर की खरीद की जाएगी। लाइब्रेरी के निर्धारित किताबों की खरीद की टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

ये भी पढ़ें:UP में ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन, विधानमंडल में बिल लाएगी योगी सरकार
ये भी पढ़ें:दूल्हा 45 का और 15 साल की थी दुल्हन, इमाम ने नाबालिग का नहीं पढ़ाया निकाह

जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि दिसंबर में ही पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। जिससे नए साल के जनवरी में ही ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की शुरुआत हो जाएगी। इससे गांवों के युवा और पढ़ने लिखने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई आसान होगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Panchayat Chunav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |