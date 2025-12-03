यूपी पंचायत चुनाव से पहले नए साल पर 223 ग्राम पंचायत को मिलने जा रही है ये सौगात

संक्षेप: गांवों के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले नए साल पर 223 ग्राम पंचायत को सौगात मिलने जा रही है। लखीमपुर के इन ग्राम पंचायतों के युवाओं की पढ़ाई आसान होगी।

पढ़ने और लिखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले नए साल की शुरुआत में ही लखीमपुर खीरी की 223 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की शुरुआत होगी। लाइब्रेरी स्थापना की प्रक्रिया अन्तिम चरण में चल रही है। ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी शुरू होने से गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आसानी होगी। ग्रामीण छात्रों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। पहले चरण में उन ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई जा रही है जहां पंचायत भवन में कक्ष उपलब्ध है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांवों के युवा भी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर सकें इसके लिए ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने का निर्देश शासन ने दिया है। जिले की 223 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की जगह चिन्हित कर ली गई है। पंचायती राज विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। एक लाइब्रेरी पर चार लाख रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। इस बजट से लाइब्रेरी कक्ष को सुसज्जित करने के साथ ही कक्ष में कम्प्यूटर, इंटरनेट की व्यवस्था, किताबें और फर्नीचर की खरीद की जाएगी। लाइब्रेरी के निर्धारित किताबों की खरीद की टेंडर प्रक्रिया चल रही है।