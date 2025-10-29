एसआईआर से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समझाया क्या-क्या होगा, क्या करें और क्या न करें

संक्षेप: यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बुधवार राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर SIR की विस्तृत जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को सचिवालय स्थित कार्यालय सभाकक्ष में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिहार के बाद अब यह दूसरा चरण है और सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के लिए राजनीतिक दलों और नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने की अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करें। बीएलए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के साथ मिलकर गणना प्रपत्र के वितरण और संग्रह में सहयोग करेंगे। प्रत्येक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र मतदाताओं से भरवाकर बीएलओ के पास जमा कर सकेगा। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) भी जिला और विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों से बैठकें कर SIR की प्रक्रिया और आयोग के निर्देश साझा करेंगे। मतदाता सूची voters.eci.gov.in और https://ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है।

बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे गणना प्रपत्रों का वितरण रिणवा ने बताया कि सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र और घोषणा पत्र देंगे, जिसकी एक प्रति अपने पास रखकर दूसरी पावती के रूप में मतदाता को देंगे। शहरी, अस्थाई और प्रवासी मतदाता ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और एक ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही स्थल पर रहेगा। वर्तमान में प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता और 1,62,486 मतदेय स्थल हैं, जिन पर सभी बीएलओ तैनात हैं।

अपात्र नाम हटाने और वॉलेंटियर तैनात करने की तैयारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और शासकीय कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन और वंचित वर्गों की सहायता के लिए वॉलेंटियर तैनात किए जाएंगे।

दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट मतदाता की पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट सुनेगा, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी दूसरी अपील का निस्तारण करेंगे।

वहीं, बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी और अपना दल (एस) के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

SIR की समयसीमा 3 नवम्बर 2025 तक तैयारी, प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों का मुद्रण

4 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक घर-घर वितरण एवं संकलन

9 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

9 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां

9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई व निस्तारण