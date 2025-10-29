Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBefore the SIR the Chief Electoral Officer explained what would happen what to do and what
एसआईआर से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समझाया क्या-क्या होगा, क्या करें और क्या न करें

एसआईआर से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समझाया क्या-क्या होगा, क्या करें और क्या न करें

संक्षेप: यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बुधवार राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर SIR की विस्तृत जानकारी दी।

Wed, 29 Oct 2025 10:51 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को सचिवालय स्थित कार्यालय सभाकक्ष में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिहार के बाद अब यह दूसरा चरण है और सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के लिए राजनीतिक दलों और नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करें। बीएलए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के साथ मिलकर गणना प्रपत्र के वितरण और संग्रह में सहयोग करेंगे। प्रत्येक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र मतदाताओं से भरवाकर बीएलओ के पास जमा कर सकेगा। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) भी जिला और विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों से बैठकें कर SIR की प्रक्रिया और आयोग के निर्देश साझा करेंगे। मतदाता सूची voters.eci.gov.in और https://ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:UP SIR : यूपी में 70% वोटरों को नहीं देने होंगे कागजात, ऐसे से हो जाएगी पहचान

बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे गणना प्रपत्रों का वितरण

रिणवा ने बताया कि सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र और घोषणा पत्र देंगे, जिसकी एक प्रति अपने पास रखकर दूसरी पावती के रूप में मतदाता को देंगे। शहरी, अस्थाई और प्रवासी मतदाता ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और एक ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही स्थल पर रहेगा। वर्तमान में प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता और 1,62,486 मतदेय स्थल हैं, जिन पर सभी बीएलओ तैनात हैं।

अपात्र नाम हटाने और वॉलेंटियर तैनात करने की तैयारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और शासकीय कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन और वंचित वर्गों की सहायता के लिए वॉलेंटियर तैनात किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:SIR से पहले सपा ने दोहराई पुरानी मांग,जाति-धर्म के आधार पर तैनात BLO को बदला जाए

दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया

दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट मतदाता की पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट सुनेगा, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी दूसरी अपील का निस्तारण करेंगे।

वहीं, बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी और अपना दल (एस) के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

SIR की समयसीमा

3 नवम्बर 2025 तक तैयारी, प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों का मुद्रण

4 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक घर-घर वितरण एवं संकलन

9 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

9 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां

9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई व निस्तारण

7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
special intensive revision sir Lucknow Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |