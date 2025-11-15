पुलिस के पहले पहुंचे ही गेस्ट हाउस में मचा हड़कंप, कमरों से निकलकर भागे 11 जोड़े; जानें फिर
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने अचानक छापा मार दिया। उस वक्त गेस्ट हाउस के अलग-अलग कमरों में कई जोड़े थे। पुलिस आने की सूचना पर उनके बीच हड़कंप मच गया। कमरों से निकलकर वे भागने लगे। पुलिस ने कुल 11 जोड़े युवक-युवतियों को पकड़ा। इसके बा उन्हें अपने साथ थाने ले गई। गेस्ट हाउस पर यह सारी कार्रवाई करीब दो घंटे तक चली। पुलिस के मुताबिक अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर यह कार्रवाई की गई।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छापेमारी एसडीएम डा.संतराज सिंह के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान एसडीएम ने कहा कि कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती है। अब यहां से कचरा साफ कर दिया जाएगा, जहां शिकायत मिलेगी उसको बक्सा नहीं जाएगा। कुशीनगर स्थित गेस्ट हाउसों में अनैतिक कारोबार की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। लोगों का कहना है कि यह भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है।
किसी को यहां की पवित्रता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अनैतिक कारोबार पनपने नहीं दिया जा सकता है। कुशीनगर के गेस्ट हाउसों को सुरक्षित समझकर यहां आए दिन दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां आते हैं। इस बात की चर्चा आम लोगों के जुबान पर रहती है। पुलिस और प्रशासन द्वारा भी समय समय पर कार्यवाही की जाती है।
लेकिन इसके बावजूद युवक-युवतियों का यहां पहुंचने और गेस्ट हाउसों में अवैध ढंग से ठहरने का सिलसिला व्यापार का रूप ले चुका है। यह कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुशीनगर में दर्जनों शिक्षण संस्थान है। हजारों के संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। यहां के बिगड़ते माहौल को देखकर अभिभावकों की भी चिंता बढ़ी हुई है। इस कारोबार पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पाना पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है। छापेमारी के दौरान थानाध्यक्ष अभिनव मिश्रा, चौकी प्रभारी कुशीनगर सुजीत पांडेय, एसआई सत्य प्रकाश तिवारी, राहुल प्रजापति, कांस्टेबल राहुल त्रिपाठी और महिला कांस्टेबल मौजूद रहीं।