पुलिस के पहले पहुंचे ही गेस्ट हाउस में मचा हड़कंप, कमरों से निकलकर भागे 11 जोड़े; जानें फिर

संक्षेप: किसी को यहां की पवित्रता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अनैतिक कारोबार पनपने नहीं दिया जा सकता है। कुशीनगर के गेस्ट हाउसों को सुरक्षित समझकर यहां आए दिन दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां आते हैं। इसकी चर्चा आम लोगों के जुबान पर रहती है।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने अचानक छापा मार दिया। उस वक्त गेस्ट हाउस के अलग-अलग कमरों में कई जोड़े थे। पुलिस आने की सूचना पर उनके बीच हड़कंप मच गया। कमरों से निकलकर वे भागने लगे। पुलिस ने कुल 11 जोड़े युवक-युवतियों को पकड़ा। इसके बा उन्हें अपने साथ थाने ले गई। गेस्ट हाउस पर यह सारी कार्रवाई करीब दो घंटे तक चली। पुलिस के मुताबिक अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छापेमारी एसडीएम डा.संतराज सिंह के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान एसडीएम ने कहा कि कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती है। अब यहां से कचरा साफ कर दिया जाएगा, जहां शिकायत मिलेगी उसको बक्सा नहीं जाएगा। कुशीनगर स्थित गेस्ट हाउसों में अनैतिक कारोबार की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। लोगों का कहना है कि यह भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है।

किसी को यहां की पवित्रता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अनैतिक कारोबार पनपने नहीं दिया जा सकता है। कुशीनगर के गेस्ट हाउसों को सुरक्षित समझकर यहां आए दिन दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां आते हैं। इस बात की चर्चा आम लोगों के जुबान पर रहती है। पुलिस और प्रशासन द्वारा भी समय समय पर कार्यवाही की जाती है।