योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले यूपी भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी, पंकज चौधरी की टीम के लिए सरगर्मी तेज

संक्षेप: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव 'मिशन-2027' को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भाजपा अपने संगठन और सरकार, दोनों में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। एसआईआर के बाद इसे लेकर बैठकों का दौर जारी होने जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने सभी मोर्चों को अभेद्य बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पार्टी के संगठन में व्यापक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगले एक माह के भीतर जिला कमेटियों के गठन से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों के नामों और प्रदेश की नई टीम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न आयोगों, निगमों और बोर्डों के खाली पड़े पदों पर भी नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने से पहले भगवा खेमा सांगठनिक ढांचे को पूरी तरह दुरुस्त करना चाहता है। प्रदेश में भाजपा के कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं, जिनमें से अभी 84 जिलों में ही अध्यक्षों की घोषणा हुई है। शेष 14 जिलों में जल्द ही नए चेहरों की ताजपोशी होगी।

रुकी प्रक्रिया फिर शुरू पहले संगठन विस्तार का काम शुरू किया गया था, लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) कार्य के चलते इसे रोक दिया गया था। अब एसआईआर का काम पूरा होते ही नई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है।

पंकज चौधरी की नई टीम सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम को लेकर है। पूर्व अध्यक्षों के कार्यकाल में टीम में व्यापक बदलाव नहीं हुए थे, केवल चेहरों को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित किया गया था। लेकिन इस बार चर्चा है कि प्रदेश टीम में कई नए और युवा चेहरों को जगह मिलेगी।

योगी कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट संगठन के साथ-साथ सरकार में भी बदलाव की तैयारी है। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट में फेरबदल का काम मार्च में किया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। इस संभावित फेरबदल को लेकर लखनऊ के गलियारों में दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। जहां नए नेता मंत्री पद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, वहीं मौजूदा मंत्रियों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कवायद तेज कर दी है।