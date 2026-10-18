विधानसभा चुनाव से पहले DGP ने मांगा तीन साल का हिसाब, बरामद हुए कितने असलहे?

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कानपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों से पिछले तीन साल में हुई जब्ती और अपराधियों पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। इसमें अवैध असलहों की बरामदगी, कैश, ड्रग्स जब्ती के साथ हिस्ट्रीशीटरों, फरार अपराधियों और शस्त्र लाइसेंसों की संख्या भी देना होगा।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। डीजीपी मुख्यालय ने पिछले तीन साल में अपराधियों पर कार्रवाइयां, जब्ती, लाइसेंसी असलहों की संख्या, अपराधियों की डिटेल और अन्य जरूरी जानकारी मांगी है। कमिश्नरेट पुलिस 24 घंटे में रिपोर्ट तैयार कर भेजने की तैयारी कर रही है। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर यह सूचना मांगी जा रही है।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि डीजीपी की ओर से प्रदेश के सभी जिलों से चुनाव संबंधी सूचना मांगी गई है। इसी कड़ी में उन्हें भी एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें लगातार तीन वर्ष एक जनवरी से दिसंबर 2024, एक जनवरी से दिसंबर 2025 और एक जनवरी से 15 अक्तूबर 2026 तक की डिटेल मांगी गई है। उपरोक्त समय में जितनी भी जब्ती मसलन कैश, ड्रग्स, अवैध शराब, धातु, पकड़े गए और अवैध असलहे बरामद किए गए, इसकी जानकारी देने को कहा गया है।

विधानसभावार अपराधियों की मांगी गई संख्या इसके साथ ही विधानसभावार अपराधियों की सूची, हिस्ट्रीशीटरों की संख्या, फरार अपराधी, घोषित भगोड़े, लंबित वारंट व समन की संख्या पूछी गई है।29 सितंबर 2026 तक शस्त्र लाइसेंसों की संख्या, कितने धारक और कितने गन हाउस हैं, इसकी डिटेल भी देनी है। यह भी पूछा गया है कितने शस्त्र गन हाउस में जमा हैं और कितने थानों में। पुलिस आयुक्त ने बताया कि रविवार तक यह सूचना डीजीपी कार्यालय भेज दी जाएगी।

यूपी पुलिस ने नष्ट कराया 1,72,246 किलो का मादक पदार्थ

इससे पहले यूपी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है। ऑपरेशन दहन के तहत यूपी में सर्वाधिक 1,72,246 किलो मादक पदार्थ नष्ट कराए गए हैं, जिसकी कीमत 410 करोड़ रुपये है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस-2026 के उपलक्ष्य में फाइट अगेंस्ट ड्रग्स की थीम पर आधारित अखिल भारतीय मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर पुलिस मुख्यालय से रवाना किया। रैली 31 अक्तूबर को गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होगी।