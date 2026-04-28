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2027 इलेक्शन से पहले यूपी कोऑपरेटिव संघ चुनाव में भाजपा का बजा डंका, पंकज चौधरी क्या बोले?

Apr 28, 2026 08:17 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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2027 इलेक्शन से पहले यूपी कोऑपरेटिव संघ चुनाव में भाजपा का डंका बजा। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव संघ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है।

2027 इलेक्शन से पहले यूपी कोऑपरेटिव संघ चुनाव में भाजपा का बजा डंका, पंकज चौधरी क्या बोले?

UP News: यूपी में सभी दल विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में लगे हैं। वही 2027 इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव संघ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। संघ के सभापति, उपसभापति सहित सभी संचालक पदों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने निर्विरोध विजय प्राप्त की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने नव निर्वाचित सभापति चौधरी शिवेन्द्र सिंह एवं उपसभापति ब्रज किशोर गुप्ता सहित सभी संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव संघ विकास, पारदर्शिता और जनसेवा के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने निर्विरोध निर्वाचित संचालकों रामनिवास यादव, बालेन्द्र प्रताप सिंह, धनंजय कुमार सिंह, शिवदत्त नारायण सिंह, अभय सिंह, हरिओम मिश्रा, सुरेश गंगवार, जयवीर सिंह सिरोही, दिवाकर मिश्रा, शारदा चौधरी, आकांक्षा सोनकर एवं ऊर्षा मौर्या को भी बधाई दी है।

सहकारिता क्षेत्र में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा: पंकज

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकजचौधरी ने कहा कि को-ऑपरेटिव संघ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन दर्शाता है कि प्रदेश की सहकारिता व्यवस्था में भाजपा के प्रति विश्वास और समर्थन है। यह विजय केवल एक संगठनात्मक सफलता नहीं, बल्कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास के प्रति जनता की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे सहकारिता की भावना को मजबूत करते हुए प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान देंगे तथा आमजन के हितों की रक्षा के साथ संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पंकज चौधरी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

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संगठन की मजबूती से मिली सफलता: धर्मपाल

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दीव्। इसके साथ ही धर्मपाल सिंह ने इस जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, अनुशासन और संगठन की मजबूती का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भा रतीय जनता पार्टी ने हमेशा सहकारिता को जनसेवा का सशक्त माध्यम माना है और इसी भावना के साथ संगठन ने कार्य किया है। उन्होंने कहा कि निर्विरोध चुनाव यह दर्शाता है कि भाजपा की नीतियों और कार्यशैली पर सभी वर्गों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही ऐसे परिणाम दिलाते हैं। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि ऐसे ही मजबूती से जुटे रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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